Замість троянд і гвоздик: ці квіти у вазі стоятимуть на цвинтарі до зими

На День усіх святих родичі традиційно прикрашають могили близьких квітами. І хоч зрізані гвоздики чи троянди мають красивий вигляд, проте за кілька днів вони можуть зів’янути. Замість них фахівці радять обирати інші рослини.

Обираючи квіти на цвинтар в досить холодну пору року, слід враховувати, які саме з них зможуть найдовше простояти на кладовищі й збережуть свій декоративний вигляд, пише Top.

Які квіти підійдуть для цвинтаря?

Мало хто знає, що такі квітки як миколайчики – ідеально підходить для кладовища. У воді вони здатні простояти впродовж 2 тижнів, а часом навіть і довше.

Рослини мають сталево-блакитний колір, який зберігають впродовж тривалого часу. Також їх часто засушують, оскільки вони мають властивість добре зберігати свою форму.

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Їхньою перевагою є жорсткі стебла, які добре переносять холодну температуру восени. Ці квіти досить гарно виглядають в композиції з хвойними гілками, евкаліптом чи травами. До того ж вони мають вдале поєднання з гвоздиками.

Окрім того, для кладовища можна розглянути квітку краспедію. Вона має жорстке стебло і міцні суцвіття, тому добре переносить вітряні умови. Рослина має насичені жовті кулясті суцвіття, які вдало контрастують із зеленню. Ці квіти також добре підходять для сушіння.



Краспедія гарно виглядає у вазі / Фото Pinterest

У вазі ця квітка може простояти 2 тижні, а якщо її висушити – то ще довше. У вазі краспедію рекомендують поєднувати з гвоздиками та айстрами.

Також на кладовище радять обирати хризантеми. При належному догляді рослини здатні простояти від 2 до 3 тижнів.