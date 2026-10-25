Вместо роз и гвоздик: эти цветы в вазе будут стоять на кладбище до зимы

Лучшие цветы для кладбища / Коллаж 24 Канала
В День всех святых родственники традиционно украшают могилы близких цветами. И однако срезанные гвоздики или розы выглядят красиво, однако через несколько дней они могут завянуть. Вместо них специалисты советуют выбирать другие растения.
Выбирая цветки для кладбища в довольно холодное время года, следует учитывать, какие именно из них смогут дольше всего простоять на кладбище и сохранят свой декоративный вид, пишет Top.
Какие цветки подойдут для кладбища?
Мало кто знает, что такие цветки , как миколайчики, идеально подходят для кладбища. В воде они способны простоять в течение 2 недель, а порой даже дольше.
Растения имеют стально-голубой цвет, который сохраняют в течение длительного времени. Также их часто засушивают, поскольку они хорошо сохраняют свою форму.
Их преимуществом являются жесткие стебли, которые хорошо переносят холодную погоду осенью. Эти цветки довольно красиво смотрятся в композициях с хвойными ветками, эвкалиптом или травами. К тому же они удачно сочетаются с гвоздиками.
Кроме того, для кладбища можно рассмотреть цветок краспедию. У него жесткий стебель и прочные соцветия, поэтому он хорошо переносит ветреные условия. Растение имеет насыщенные желтые шаровидные соцветия, которые удачно контрастируют с зеленью. Эти цветки также хорошо подходят для сушки.
В вазе этот цветок может простоять 2 недели, а если его высушить – то еще дольше. В вазе краспедию рекомендуют сочетать с гвоздиками и астрами.
Также на кладбище советуют выбирать хризантемы. При надлежащем уходе растения способны простоять от 2 до 3 недель.
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