Вместо роз и гвоздик: эти цветы в вазе будут стоять на кладбище до зимы

Выбирая цветки для кладбища в довольно холодное время года, следует учитывать, какие именно из них смогут дольше всего простоять на кладбище и сохранят свой декоративный вид, пишет Top.

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Какие цветки подойдут для кладбища?

Мало кто знает, что такие цветки , как миколайчики, идеально подходят для кладбища. В воде они способны простоять в течение 2 недель, а порой даже дольше.

Растения имеют стально-голубой цвет, который сохраняют в течение длительного времени. Также их часто засушивают, поскольку они хорошо сохраняют свою форму.

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Их преимуществом являются жесткие стебли, которые хорошо переносят холодную погоду осенью. Эти цветки довольно красиво смотрятся в композициях с хвойными ветками, эвкалиптом или травами. К тому же они удачно сочетаются с гвоздиками.

Кроме того, для кладбища можно рассмотреть цветок краспедию. У него жесткий стебель и прочные соцветия, поэтому он хорошо переносит ветреные условия. Растение имеет насыщенные желтые шаровидные соцветия, которые удачно контрастируют с зеленью. Эти цветки также хорошо подходят для сушки.

Краспедия красиво смотрится в вазе / Фото Pinterest

В вазе этот цветок может простоять 2 недели, а если его высушить – то еще дольше. В вазе краспедию рекомендуют сочетать с гвоздиками и астрами.

Также на кладбище советуют выбирать хризантемы. При надлежащем уходе растения способны простоять от 2 до 3 недель.