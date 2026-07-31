Ці рослини вдома приваблюють клопів: горщики треба постійно перевіряти

Деякі кімнатні рослини здатні привабити шкідників, тому фахівці радять проявити обачність й звернути увагу на кілька вазонів, які можуть рости на ваших підвіконнях.

Одним з помітних симптомів появи клопів на рослинах вважаються темні плями на листках, пише TOP. Це можуть бути маленькі коричневі або чорні цятки, які з’являються на нижньому боці листових пластинок.

Крім того, часто горщик через появу має помітно неприємний запах. Загальне погіршення стану призводить до в’янення стебел і листя, тому при перших ознаках потрібно одразу братися за усунення проблеми.

Придбати кімнатні рослини для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Які рослини приваблюють клопів?

Фікуси – приваблюють клопів через густе листя. Через те, що ґрунт цих рослин повільно висихає, вони стають гарним місцем схованки для шкідників.

Папароть – вазон добре росте при постійній волозі, сприяючи існуванню шкідників.

Плющ – рослина також має відносно високу вологість й росте у тінистих місцях, забезпечують для клопів укриття.

Орхідеї – часто ці рослини можуть бути схильні до атаки комах через недостатню циркуляцію повітря навколо субстрату.



Орхідеї часто приваблюють шкідників / Фото Pexels

Становити загрозу здатні також ті рослини, які ростуть у важкому ґрунті і потребують постійного поливу й обприскування.

Щоб шкідники не розмножилися на інші рослини, заражений вазон потрібно ізолювати від усіх інших горщиків. Далі потрібно видалити пошкоджені частини й промити рослину садовим милом чи скористатися засобом для боротьби зі шкідниками.

Фахівці радять надалі уникати надмірного поливу та час від часу провітрювати приміщення, не забуваючи стежити за станом рослини.