Одним из заметных симптомов появления клопов на растениях считаются темные пятна на листьях, пишет TOP. Это могут быть маленькие коричневые или черные пятнышки, появляющиеся на нижней стороне листовых пластин.

Кроме того, часто горшок из-за их появления приобретает заметный неприятный запах. Общее ухудшение состояния приводит к увяданию стеблей и листьев, поэтому при первых признаках нужно сразу же приступать к устранению проблемы.

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Какие растения привлекают клопов?

Фикусы – привлекают клопов благодаря густой листве. Почему почва этих растений медленно высыхает, они становятся хорошим укрытием для вредителей.

Папоротник – это растение хорошо растет при постоянной влажности, что способствует размножению вредителей.

Плющ – растение также отличается относительно высокой влажностью и растет в тенистых местах, обеспечивая клопам укрытие.

Орхидеи – часто эти растения могут подвергаться атаке насекомых из-за недостаточной циркуляции воздуха вокруг субстрата.



Орхидеи часто привлекают вредителей / Фото Pexels

Представлять угрозу могут также те растения, которые растут в тяжелой почве и нуждаются в постоянном поливе и опрыскивании.

Чтобы вредители не распространились на другие растения, зараженный вазон нужно изолировать от всех остальных горшков. Затем необходимо удалить поврежденные части и промыть растение садовым мылом или воспользоваться средством для борьбы с вредителями.

Специалисты советуют в дальнейшем избегать чрезмерного полива и время от времени проветривать помещение, не забывая следить за состоянием растения.