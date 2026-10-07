Ця рослина цвіте на могилах до перших заморозків: її обирають замість хризантем

Восени на могилах найчастіше переважають хризантеми, однак є ще одна рослина, яка здатна цвісти аж до пізньої осені. Йдеться про вид, що досить стійкий до холодної погоди і тривалий час зберігає свій декоративний вигляд.

Його обирають на надгробки чимало людей, оскільки посеред осені, коли більшість квітів відцвітає, рослина ще продовжує привертати увагу яскравим цвітінням, пише Top.

Яку рослину посадити на цвинтарі?

Йдеться про очиток, який дедалі частіше обирають для посадки на цвинтарі. Рослина має жорсткі стебла й товсте листя, а вже восени цвіте рожевими, червоними чи фіолетовими квітами.

Її головна перевага – морозостійкість. Очиток добре переносить періоди посухи і не потребує поливу. Сукулент накопичує воду в товстому листі, тому в періоди посухи не варто переживати, що він втратить свій вигляд. Крім того, рослина ще й переносить складні ґрунтові умови.



Очиток садять на цвинтарі замість хризантем / Фото Martha Flowers

На кладовищі найкраще росте в місцях, де є хороший доступ до світла, а місце захищене від сильних вітрів. Очиток можна безпосередньо висадити в землю чи поставити в горщику поруч з надгробком. Якщо оберете другий варіант, варто обирати горщик з дренажними отворами, щоб запобігти застою води в коренях.

Сукулент доступний у різній кольоровій гамі, тому можна обрати один відтінок чи кілька, щоб додати унікальності. Також посадка очитка – це хороший варіант для тих, кому вже набриднули хризантеми.

Які ще рослини посадити на цвинтарі?

Восени можна висадити айстри, барвінок, тюльпани та нарциси на могилі, оскільки вони добре переносять прохолодну погоду і не потребують складного догляду.