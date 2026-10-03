Серед варіантів для осінньої посадки – хризантеми, айстри, барвінок, очиток, а також цибулинні квіти, зокрема тюльпани та нарциси, пише 24 Канал.

Вони відрізняються періодом цвітіння та вимогами до догляду, тому можна обрати рослину залежно від умов на конкретній ділянці.

Які квіти посадити на могилі восени?

Хризантеми

Ці квіти традиційно висаджують на території кладовищ, оскільки їх пов’язують із жалобою та похованнями. Для могили варто обирати морозостійкі сорти, які добре переносять холод і не потребують обов’язкового укриття на зиму.

Айстри

Підходять для осінньої посадки та можуть довго цвісти в прохолодну пору року. Для могили варто обирати невибагливі сорти, які добре ростуть на відкритих ділянках.



Айстри часто садять на могилах / Фото Pexels

Барвінок

Ця багаторічна рослина швидко розростається та утворює зелений покрив. Він не потребує складного догляду й може залишатися декоративним протягом тривалого часу.

Очиток

Невибагливий багаторічник, який добре переносить різні умови вирощування. Цвісти він може з червня до вересня, а в інші місяці декоративність зберігає завдяки листю.

Тюльпани та нарциси

Традиційно цибулинні квіти висаджують восени, щоб навесні вони зацвіли. Їхні цибулини потрібно посадити до промерзання ґрунту.