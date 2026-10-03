Среди вариантов для осенней посадки – хризантемы, астры, барвинок, очиток, а также луковичные цветы, в частности тюльпаны и нарциссы, пишет 24 Канал.

Они отличаются сроками цветения и требованиями к уходу, поэтому можно выбрать растение в зависимости от условий на конкретном участке.

Какие цветы посадить на могиле осенью?

Хризантемы

Эти цветки традиционно высаживают на территории кладбищ, поскольку их ассоциируют с трауром и погребениями. Для могилы стоит выбирать морозостойкие сорта, которые хорошо переносят холод и не требуют обязательного укрытия на зиму.

Астры

Подходят для осенней посадки и могут долго цвести в прохладное время года. Для могилы стоит выбирать неприхотливые сорта, которые хорошо растут на открытых участках.



Айстры часто сажают на могилах / Фото Pexels

Барвинок

Это многолетнее растение быстро разрастается и образует зеленый покров. Оно не требует сложного ухода и может оставаться декоративным в течение длительного времени.

Очиток

Неприхотливый многолетник, который хорошо переносит различные условия выращивания. Цвести он может с июня по сентябрь, а в остальные месяцы сохраняет декоративность благодаря листьям.

Тюльпаны и нарциссы

Традиционно луковичные цветы высаживают осенью, чтобы весной они зацвели. Их луковицы нужно посадить до промерзания почвы.