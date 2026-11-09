Не забивайте цвях у стовбур дерева: фахівці пояснили, чим це загрожує

Дерева в саду деколи роками нарощують пишні гілки, але відмовляються тішити соковитими фруктами. Деякі господарі намагаються розв'язати проблему радикальними народними методами, однак такий підхід може остаточно занапастити рослину.

Чому садівники забивають цвяхи в дерева?

У народі для саду часто радять забити металевий цвях прямо в стовбур, щоб стимулювати появу зав'язі, пише Blikk. Прихильники прийому переконані, що сильне травмування кори змушує рослину перемкнутися з нарощування гілок на активне розмноження. За цією логікою дерево сприймає пошкодження як смертельну загрозу й терміново спрямовує всі соки на утворення квітів і плодів, щоб залишити потомство.

Забитий у стовбур цвях може змінити поведінку дерева та пришвидшити появу врожаю,

– зазначила садівниця Марілуза дель Кампо.

Водночас фахівці наголошують, що стрес далеко не завжди йде на користь рослинам. Навіть якщо окремі несприятливі чинники іноді пришвидшують цвітіння, навмисне пошкодження деревини не має жодного наукового підтвердження.

Чим небезпечний цей метод?

Переконливих доказів того, що цвях збільшує кількість фруктів, немає, тому вважати цей трюк надійним не варто. Натомість відкрита рана на корі створює серйозні проблеми:

крізь пошкоджені тканини всередину легко проникають небезпечні грибки та збудники інфекцій;

іржаве залізо не є добривом і ніяк не насичує дерево поживними речовинами;

для молодих, ослаблених чи хворих саджанців таке травмування може стати фатальним.



Цвях у плодові дерева краще не забивати / Фото Pexels

Як допомогти плодовим деревам давати більше врожаю?

Замість ризикованих експериментів забезпечте саду правильний базовий догляд. Насамперед перевірте, чи не страждає крона від нестачі сонця, адже плодовим культурам потрібне відкрите й добре освітлене місце.

Також стежте за станом ґрунту й обов'язково поливайте дерева під час тривалої посухи. Особливу увагу зверніть на підживлення: надлишок азотних добрив змушує рослину нарощувати густе листя на шкоду квітам. Усі добрива вносьте помірно та з огляду на вік дерева.

Як правильно підтримати дерево обрізкою?

Для гарного освітлення гілок важливо вчасно проріджувати крону, уникаючи її загущення. Зимою деревам допомагає безпечне обрізування, під час якого видаляють не більше ніж 10 – 20 % гілок за один сезон, щоб не спровокувати ріст пустих пагонів.