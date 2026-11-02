Не видаляйте більше цієї кількості гілок: часта помилка під час обрізки яблунь і груш

Adv

Після опадання листя плодові дерева переходять у стан спокою, і настає час подбати про крону, пише jurnalul.ro. Як пояснюють експерти Королівського садівничого товариства, правильна процедура регулює розмір дерева, відкриває доступ світлу й стимулює появу молодих пагонів віком від одного до чотирьох років, які дають найбагатший урожай.

Реклама / Придбати саджанці дерев та кущів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Реклама /

Одна з найпоширеніших помилок садівників – надмірне захоплення секатором. За одну зиму фахівці радять видаляти не більше ніж 10 – 20 % крони. Якщо зрізати забагато, дерево відповість утворенням безлічі міцних прямостоячих пагонів, які загущують крону, але взагалі не плодоносять. Якщо яблуня чи груша стара й занедбана, її омолодження обов'язково треба розтягнути на кілька зим.

Як правильно обрізати дерева взимку?

Одразу після листопаду проводять базову санітарну зачистку, видаляючи сухі та зламані гілки. Більш масштабну роботу планують на безморозні дні другої половини зими. Дотримуйтеся такого порядку дій:

Спочатку зріжте мертві, хворі або пошкоджені гілки. Видаліть ті, що перехрещуються й труться одна об одну. Тертя пошкоджує кору та відкриває шлях інфекціям. З двох гілок залишайте ту, що спрямована назовні й розташована найвдаліше. Прорідіть центр крони. Виріжте гілки, що спрямовані всередину, а також нижні пагони, які дивляться вниз і майже не бачать сонця. Помірно вкоротіть торішні пагони на чверть або третину довжини. Зріз робіть трохи вище бруньки, яка спрямована назовні. Розподіляйте зрізи по всій кроні, а не лише на верхівці, інакше весь новий приріст піде тільки вгору. Працюйте гострим секатором і якісною садовою пилкою, щоб отримати чисті зрізи, які швидше загоюються.

Пам'ятайте, що цей алгоритм не підходить для кісточкових дерев. Сливи та вишні не обрізають узимку: для них підходить рання весна чи літо, інакше через відкриті рани рослину може вразити срібляста листова плямистість.

Правильна обрізка не пошкодить яблуневі дерева / Фото Pexels

Що ще варто врахувати під час обрізки яблунь?

Під час видалення старих гілок важливо зберігати наплив біля їхньої основи – так званий комірець. Якщо правильно зробити зріз і не спилювати гілку врівень зі стовбуром, деревина успішно сформує захисну тканину та без проблем перезимує.