Не удаляйте больше этого количества ветвей: частая ошибка при обрезке яблонь и груш

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После опадения листьев плодовые деревья вступают в период покоя, и наступает время позаботиться о кроне, пишет jurnalul.ro. Как объясняют эксперты Королевского садоводческого общества, правильная процедура регулирует размер дерева, обеспечивает доступ света и стимулирует появление молодых побегов возрастом от одного до четырех лет, которые дают самый обильный урожай.

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Одна из самых распространенных ошибок садоводов – чрезмерное увлечение секатором. За одну зиму специалисты советуют удалять не более 10–20 % кроны. Если срезать слишком много, дерево отреагирует образованием множества крепких прямостоячих побегов, которые загущают крону, но вообще не плодоносят. Если яблоня или груша старая и запущенная, ее омоложение обязательно нужно растянуть на несколько зим.

Как правильно обрезать деревья зимой?

Сразу после опадения листьев проводят базовую санитарную зачистку, удаляя сухие и сломанные ветки. Более масштабную работу планируют на безморозные дни второй половины зимы. Придерживайтесь такого порядка действий:

Сначала срежьте мертвые, больные или поврежденные ветки. Удалите те ветки, которые перекрещиваются и трутся друг о друга. Трение повреждает кору и открывает путь инфекциям. Из двух ветвей оставляйте ту, которая направлена наружу и расположена наиболее удачно. Прорежьте центр кроны. Вырежьте ветки, направленные внутрь, а также нижние побеги, которые смотрят вниз и почти не видят солнца. Умеренно укоротите прошлогодние побеги на четверть или треть длины. Срез делайте чуть выше почки, направленной наружу. Распределяйте срезы по всей кроне, а не только на верхушке, иначе весь новый прирост пойдет только вверх. Работайте острым секатором и качественной садовой пилой, чтобы получить чистые срезы, которые быстрее заживают.

Помните, что этот алгоритм не подходит для косточковых деревьев. Сливы и вишни не обрезают зимой: для них подходит ранняя весна или лето, иначе из-за открытых ран растение может поразить серебристая листовая пятнистость.

Правильная обрезка не повредит яблоневым деревьям / Фото Pexels

Что еще стоит учесть при обрезке яблонь?

При удалении старых ветвей важно сохранить наплыв у их основания – так называемый воротник. Если правильно сделать срез и не спиливать ветку вровень со стволом, древесина успешно сформирует защитную ткань и без проблем перезимует.