Поставте це поруч з мурашником: на ранок їх вже не буде

Надмірна кількість мурах у саду може призвести до проблем, тому якщо мурашників занадто багато, то потрібно втрутитися. Якщо їх небагато, то вони працюють на користь, але коли колонії виростають, то вони здатні пошкодити рослини, газони й клумби.

Деякі садівники вдаються до агресивних засобів, проте від них краще відмовитися, пише Wprost Dom. Певна кількість мурах все ж таки потрібна, оскільки вони покращують аерацію ґрунту, розкладають органічну речовину й контролюють популяції деяких шкідників.

Читайте також Кліщі навіть не проникнуть на ділянку: ось як захистити її від комах

Та якщо мурашників досить багато на подвір’ї, грядках чи в саду, тоді це тривожний знак.

Як позбутися мурах з ділянки?

Велика кількість мурах призводить до розгалужених тунелів під землею. Через це коріння рослин отримує обмежений доступ до вологи, а структура ґрунту порушується.

Ознаками є пожовтіння газону, ослаблення молодих саджанців та значна кількість попелиці на рослинах. Мурахи харчуються медвяною росою, яку виробляють попелиці, тому захищають її від ворогів.



Мурах легко вивести з ділянки / Фото Pexels

Досить дієвим методом зменшення мурах є використання приманки на основі бури. Для приготування потрібна 1 столова ложка бури, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка меду й контейнер.

Усі інгредієнти потрібно перемішати й поставити поруч з мурашником. Дехто обіцяє результат вже за ніч, проте все залежить від колонії. Мурахи справді можуть зникнути на ранок, але іноді доводиться почекати кілька днів чи тижнів.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Під час приготування приманки варто використовувати захисні рукавички й уникати контакту бури з очима. Суміш варто тримати подалі від дітей та домашніх тварин.

Проте таку приманку треба використовувати розумно і лише в тих випадках, якщо мурашників занадто багато. Якщо ж комахи не заважають, то їх не варто знищувати, оскільки вони не приносять такої шкоди, як колорадські жуки чи довгоносики.