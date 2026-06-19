В теплу, ясну погоду хочеться проводити якомога більше часу на свіжому повітрі. Але засилля кліщів може зіпсувати навіть найкрасивіший сад, пише Southern Living. На щастя, позбутися комах можна легше, ніж видається на перший погляд.

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Як позбутися кліщів на ділянці?

Сезон кліщів починається вже рано навесні, коли дорослі особини та личинки виходять зі стану спокою та починають шукати нового господаря для живлення. А з потеплінням активність тільки зростає, і піку досягає з червня по серпень. Але в регіонах з м'якою погодою вони можуть залишатися активними навіть до листопада.

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Вражати кліщі можуть не тільки людей, але й птахів, амфібій, рептилій та тварин. Вони не літають, натомість висять на високих травах і чагарниках, очікуючи, поки хтось пройде повз, аби зачепитися за них.

Під час харчування кров'ю кліщі можуть передати бактеріальні, вірусні та паразитарні захворювання у кровотік, тож мати таких сусідів на ділянці ніхто не хоче. Але і як їх позбутися, знають не всі.



Кліщі можуть принести чимало проблем / Фото Pexels

Почати варто з того, аби ліквідувати усе, що може приваблювати цих комах саме до вашого саду та подвір'я.

Вологі тінисті ділянки ідеально підходять для переховування кліщів. Тож якщо є місця, де застоюється вода, на них варто звернути особливу увагу. Зважайте, що вони приваблюють не тільки кліщів, але й неприємних комарів.

ідеально підходять для переховування кліщів. Тож якщо є місця, де застоюється вода, на них варто звернути особливу увагу. Зважайте, що вони приваблюють не тільки кліщів, але й неприємних комарів. Висока трава та бур'яни . Густий покров ґрунту гарно підходить для кліщів. Регулярно підстригайте траву, не давайте розростатися плющу.

. Густий покров ґрунту гарно підходить для кліщів. Регулярно підстригайте траву, не давайте розростатися плющу. Купи деревини. Якщо на ділянці ви складаєте у купу скошену траву, зрубані чи зрізані гілки тощо, там також можуть ховатися кліщі.

Але кілька простих правил допоможуть переконатися, що кліщі не оберуть вашу ділянку для життя.

Тримайте газон скошеним

Регулярне скошування газону не тільки покращить загальний вигляд подвір'я, але й не дасть кліщам можливості ефективно ховатися. Вони рідко обирають ділянки, де немає можливості легко перескочити на нового господаря.

Обрізайте кущі та дерева

Густа рослинність – це улюблене місце кліщів. Тож варто позбавити їх укриття, і обрізка дуже густих кущів – це ідеальний спосіб зробити це.

Прибирайте листя

Це передусім завдання на осінь, але ніколи не залишайте купи листя на ділянці. Саме в них кліщі можуть зимувати, аби потім знову поширитися по всій ділянці.