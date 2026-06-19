В тёплую, ясную погоду хочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Но нашествие клещей может испортить даже самый красивый сад, пишет Southern Living. К счастью, избавиться от насекомых проще, чем кажется на первый взгляд.

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Как избавиться от клещей на участке?

Сезон клещей начинается уже ранней весной, когда взрослые особи и личинки выходят из состояния покоя и начинают искать нового хозяина для питания. А с потеплением активность только возрастает и достигает пика с июня по август. Но в регионах с мягким климатом они могут оставаться активными даже до ноября.

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Клещи могут поражать не только людей, но и птиц, амфибий, рептилий и животных. Они не летают, а висят на высокой траве и кустарниках, ожидая, пока кто-нибудь пройдет мимо, чтобы зацепиться за него.

Во время питания кровью клещи могут передавать бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания в кровоток, поэтому никто не хочет иметь таких соседей на участке. Но как от них избавиться, знают не все.



Клещи могут доставить немало проблем / Фото Pexels

Начать стоит с того, чтобы устранить всё, что может привлекать этих насекомых именно в ваш сад и двор.

Влажные тенистые участки идеально подходят для укрытия клещей. Поэтому если есть места, где застаивается вода, на них стоит обратить особое внимание. Учитывайте, что они привлекают не только клещей, но и неприятных комаров.

идеально подходят для укрытия клещей. Поэтому если есть места, где застаивается вода, на них стоит обратить особое внимание. Учитывайте, что они привлекают не только клещей, но и неприятных комаров. Высокая трава и сорняки . Густой покров почвы отлично подходит для клещей. Регулярно подстригайте траву, не давайте разрастаться плющу.

. Густой покров почвы отлично подходит для клещей. Регулярно подстригайте траву, не давайте разрастаться плющу. Кучи древесины. Если на участке вы складываете в кучу скошенную траву, срубленные или срезанные ветки и т. п., там также могут прятаться клещи.

Но несколько простых правил помогут убедиться, что клещи не выберут ваш участок для обитания.

Держите газон скошенным

Регулярная стрижка газона не только улучшит общий вид двора, но и не даст клещам возможности эффективно прятаться. Они редко выбирают участки, где нет возможности легко перепрыгнуть на нового хозяина.

Обрезайте кусты и деревья

Густая растительность — излюбленное место клещей. Поэтому стоит лишить их укрытия, и обрезка очень густых кустов — идеальный способ это сделать.

Убирайте листья

Это, прежде всего, задача на осень, но никогда не оставляйте кучи листьев на участке. Именно в них клещи могут зимовать, чтобы потом снова распространиться по всему участку.