Посадіть цю рослину у серпні: вона буде цвісти аж до заморозків

Багаторічна рослина очиток видний користується популярністю у дачників, оскільки починає цвісти з середини серпня і тішить цвітінням аж до перших заморозків. Рослина має красиві густі суцвіття рожевого, білого або червоного кольору.

Морозостійка рослина виділяється товстими стеблами з м’ясистим листям, які створюють компактний кущ, пише Interia Zielona.

Де садити очиток на ділянці?

Очиток чи седум варто садити в сонячному місці. При цьому важливо знайти простору ділянку, оскільки кущі мають властивість до розростання. Якщо хочеться посадити кілька кущів, то варто робити відстань приблизно 40 сантиметрів.

Рослину рекомендовано садити в піщаному чи добре дренованому ґрунті. Вологий чи важкий ґрунт можуть погано вплинути на ріст. Дачники люблять вирощувати очиток, оскільки він не потребує постійного удобрення та поживних речовин. Воно лише призведе до надмірного зростання, а тоді загибелі.



Очиток цвіте аж до середини жовтня / Фото Pexels

Найкраще садити кущі на сонячному бардюрі, а хто хоче виростити цікаві сорти із темним забарвленням стебел та листя, варто звернути увагу на "Матрону" чи "Фіолетового імператора".

Щодо догляду, дачникам варто знати, що седуми не люблять перезволоження, тож посуху переносять краще, ніж застій води. Традиційно очитник садять у травні, проте завдяки садженцям цей процес можна спокійно здійснити навіть у серпні.

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Як садити очиток?

Найпростіший метод – придбати вже готові рослини для посадки. Якщо ж очиток вже росте на ділянці, то для розмноження слід викопати старий пучок, розділити на менші частини за допомогою лопати чи вручну і тоді посадити їх.

Таку процедуру варто проводити кожних 5 років навесні, коли рослина лише починає рости. Що цікаво, такий поділ дозволяє отримати нові садженці й омолоджує рослину.