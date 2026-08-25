Морозостойкое растение отличается толстыми стеблями с мясистыми листьями, которые образуют компактный куст, пишет Interia Zielona.

Где сажать очиток на участке?

Очиток или седум следует сажать на солнечном месте. При этом важно найти просторный участок, поскольку кусты имеют свойство разрастаться. Если хочется посадить несколько кустов, то следует соблюдать расстояние примерно 40 сантиметров.

Растение рекомендуется сажать в песчаную или хорошо дренированную почву. Влажная или тяжелая почва может негативно повлиять на рост. Дачники любят выращивать очиток, поскольку он не требует постоянного удобрения и питательных веществ. Это только приведет к чрезмерному росту, а затем к гибели растения.



Очиток цветет вплоть до середины октября / Фото Pexels

Лучше всего сажать кусты на солнечном бордюре, а тем, кто хочет вырастить интересные сорта с темной окраской стеблей и листьев, стоит обратить внимание на "Матрону" или "Фиолетового императора".

Что касается ухода, дачникам стоит знать, что седумы не любят переувлажнения, поэтому засуху переносят лучше, чем застой воды. Традиционно очиток сажают в мае, однако благодаря рассаде этот процесс можно спокойно осуществить даже в августе.

Придбати саджанці рослин можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Как сажать очиток?

Самый простой способ – приобрести уже готовые растения для посадки. Если же очиток уже растет на участке, то для размножения следует выкопать старый пучок, разделить его на более мелкие части с помощью лопаты или вручную, а затем посадить их.

Такую процедуру стоит проводить каждые 5 лет весной, когда растение только начинает расти. Что интересно, такое деление позволяет получить новые саженцы и омолаживает растение.