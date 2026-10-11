Амазонська лілія цвіте цілий рік: гості в захваті від цієї рослини

Для любителів рослин є хороша новина – навіть в осінньо-зимову пору ваше підвіконня може тішити екзотична кімнатна амазонська лілія, яка цвіте в будь-яку пору року. Рослина захоплює красивими декоративними квітами та приємним ароматом.

Лілія походить з тропічних лісів Південної Америки, а вирощувати в горщику її можна хоч цілий рік, пише Top.

Як виглядає амазонська лілія?

Рослина має широке листя та білі квіти з шістьма пелюстками, що чимось нагадують нарциси. Амазонська лілія унікальна ще й тим, що може цвіти в різні місяці року. Тут все залежить лише від умов вирощування, стану цибулини, поливу й температури.

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Фахівці радять тримати рослину на світлому місці, але без прямого проникання сонячних променів. До того ж, лілія не любить різких перепадів температури, тому у зимову пору не варто провітрювати кімнату, відкриваючи вікно прямо над нею.



Амазонська лілія неймовірно пахне і схожа на нарцис / Фото Pexels

Для гарного росту рослину слід тримати в місці, в якому вона буде захищена від протягів. У горщику амазонська лілія повинна мати дренажні отвори, бо надмірна волога призведе до гниття цибулини й коренів.

Найкраще екзотична рослина росте в родючому, добре дренованому та багатому на гумус ґрунті. Полив лілії варто здійснювати лише тоді, коли верхній шар ґрунту стане трохи сухим. Крім того, воду треба лити досить повільно, бо різкий полив призведе до пересихання кореневої грудки.