Лилия родом из тропических лесов Южной Америки, а выращивать ее в горшке можно даже круглый год, пишет Top.

Как выглядит амазонская лилия?

Растение имеет широкие листья и белые цветки с шестью лепестками, что-то напоминающие нарциссы. Амазонская лилия уникальна еще и тем, что может цвести в разные месяцы года. Здесь все зависит только от условий выращивания, состояния луковицы, полива и температуры.

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Специалисты советуют держать растение на светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. К тому же лилия не любит резких перепадов температуры, поэтому зимой не стоит проветривать комнату, открывая окно прямо над ней.



Амазонская лилия невероятно пахнет и похожа на нарцисс / Фото Pexels

Для хорошего роста растение следует держать в месте, где оно будет защищено от сквозняков. В горшке у амазонской лилии должны быть дренажные отверстия, так как избыток влаги приведет к гниению луковицы и корней.

Лучше всего экзотическое растение растет в плодородной, хорошо дренированной и богатой гумусом почве. Поливать лилию следует только тогда, когда верхний слой почвы станет немного сухим. Кроме того, воду нужно лить достаточно медленно, так как резкий полив приведет к пересыханию корневого кома.