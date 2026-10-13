Не забувайте вимкнути цю техніку перед виходом з дому: її небезпечно залишати в розетці

Перед виходом з дому варто взяти за звичку вимикати електроприлади, які сильно нагріваються чи мають пошкоджені кабелі. Несправність проводки чи розетки може призвести до поганих наслідків, тому не варто нехтувати технікою безпеки.

Холодильники, посудомийні машини чи мікрохвильові печі не варто вимикати, пише CNET. Також не становлять ризику телевізори чи зарядні пристрої до телефонів.

А от пильну увагу варто приділити потужній техніці, що підключена до дешевих подовжувачів чи старих розеток з ненадійними контактами.

Яку техніку варто вимикати перед виходом з дому?

Електричні обігрівачі

Обігрівачі виробляють багато тепла, а за несправності чи неправильного підключення можуть стати причиною займання. Для зменшення ризику їх потрібно вимикати чи від’єднувати від розетки, коли вони не використовуються.

Аерогрилі

Під час роботи аерогриль теж нагрівається до високих температур, тому потребує обережного використання. Проблеми з аерогрилем можуть виникнути через несправність самого пристрою, а також через пошкодження кабелю чи ненадійне підключення до електромережі.

Особливо важливо не використовувати дешеві подовжувачі, які можуть не витримувати навантаження потужної техніки.

Техніка для волосся

Фени, плойки та випрямлячі для волосся нагріваються до високих температур, тому без нагляду їх залишати небезпечно. Після використання слід витягувати вилку з розетки, а перед виходом з дому краще перевірити, чи не залишилась техніка на легкозаймистій поверхні.



Техніку для волосся завжди варто вимикати перед виходом з дому / Фото Pexels

Старі кавоварки

Кавоварки попередніх поколінь можуть бути небезпечнішими за сучасні моделі, оскільки деякі з них не мають функції автоматичного вимкнення. Навіть якщо ви вже не користуєтеся пристроєм, найбезпечніше його від’єднати від мережі.

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Тостери

Хоч тостер і простий кухонний прилад, але під час роботи використовує нагрівальні елементи. Несправність пристрою чи коротке замикання можуть призвести до небезпечної ситуації.

Ймовірність займання справного тостера невелика, але краще після використання все ж таки витягнути вилку з розетки, особливо якщо ви надовго залишаєте оселю.