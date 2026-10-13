Холодильники, посудомоечные машины и микроволновые печи не стоит выключать, пишет CNET. Также не представляют опасности телевизоры и зарядные устройства для телефонов.

А вот пристальное внимание стоит уделить мощной технике, подключенной к дешевым удлинителям или старым розеткам с ненадежными контактами.

Какую технику стоит выключать перед выходом из дома?

Электрические обогреватели

Обогреватели выделяют много тепла, а в случае неисправности или неправильного подключения могут стать причиной возгорания. Чтобы снизить риск, их нужно выключать или отключать от розетки, когда они не используются.

Аэрогрили

Во время работы аэрогриль тоже нагревается до высоких температур, поэтому требует осторожного использования. Проблемы с аэрогрилем могут возникнуть из-за неисправности самого устройства, а также из-за повреждения кабеля или ненадежного подключения к электросети.

Особенно важно не использовать дешевые удлинители, которые могут не выдерживать нагрузки мощной техники.

Техника для волос

Фены, плойки и выпрямители для волос нагреваются до высоких температур, поэтому оставлять их без присмотра опасно. После использования следует вытаскивать вилку из розетки, а перед выходом из дома лучше проверить, не осталась ли техника на легковоспламеняющейся поверхности.



Технику для волос всегда следует выключать перед выходом из дома / Фото Pexels

Старые кофеварки

Кофеварки предыдущих поколений могут быть опаснее современных моделей, поскольку некоторые из них не имеют функции автоматического отключения. Даже если вы уже не пользуетесь устройством, безопаснее всего отключить его от сети.

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Тостеры

Хотя тостер и является простым обычным кухонным прибором, но во время работы он использует нагревательные элементы. Неисправность устройства или короткое замыкание могут привести к опасной ситуации.

Вероятность возгорания исправного тостера невелика, но лучше после использования все же вытащить вилку из розетки, особенно если вы надолго покидаете дом.