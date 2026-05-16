Зробіть 5-секундну річ з тюльпанами після цвітіння: наступного року виростуть ще кращими

Тюльпани – одні з найулюбленіших квітів садівників. Яскраве цвітіння робить їх справжньою окрасою клумб, але після завершення сезону рослини потребують правильного догляду.

Дехто в цей період припускається помилки, обрізаючи тюльпани занадто рано, пише Mirror.

Коли потрібно обрізати тюльпани?

Британський експерт із садівництва Монті Дон радить звертати увагу на стан квітів. Коли пелюстки починають в’янути чи обсипатися, то настає найкращий момент для обрізки відцвілих бутонів. Така дія допоможе рослині не витрачати сили на формування насіння.

Після завершення цвітіння достатньо лише прибрати квіткову голівку. Дехто використовує секатор, проте багато садівників просто відщипують бутон руками. Ця дія займає кілька секунд.



Після відцвітання тюльпани потрібно прибрати квіткову голівку / Фото Pexels

Проте повністю зрізати стебло не рекомендовано. Зелені частини рослини все ще продовжують брати участь у фотосинтезі й накопичують енергію для цибулини, від якої буде залежати цвітіння наступного року.

Зверніть увагу й на те, що листя зрізати не варто, навіть якщо вони вже не дуже охайні – краще дочекатися природного пожовтіння. Їх варто залишити, бо саме завдяки їм цибулина отримує поживні речовини.

Що робити з цибулинами після цвітіння?

Після обрізки квітів тюльпани не треба викопувати. Проте для пересадки цибулини доведеться дістати їх із землі наприкінці сезону.

До осені їх рекомендовано зберігати у сухому місці – у сараї чи гаражі, а висаджувати наприкінці жовтня чи в листопаді.

Цибулини потрібно висаджувати загостреним кінцем догори. Між рослинами варто залишати приблизно 8 сантиметрів відстані, а глибина посадки має бути втричі більшою за висоту цибулини.

Як врятувати тюльпани у вазі, які вже похилилися?

Для відновлення тюльпанів потрібно опустити їх у кип’яток на 5 хвилин, а потім підрізати та повернути у холодну воду, йдеться в інстаграм-дописі Діани Гологовець. Квітам варто дати трохи часу напитися води, а вже через 30 – 40 хвилин тюльпани знову стануть свіжими.

Щоб тюльпани довше стояли, слід підрізати стебла під кутом 45 градусів, регулярно міняти воду та тримати їх подалі від світла.

Що дачникам варто знати про троянди?

У травні варто не лише звернути увагу на тюльпани, але й троянди. На ютуб-каналі "Розмовляючої з квітами" дачниця розповіла, що троянди не можна підживлювати під час цвітіння. Така дія може зашкодити рослинам, які в цей період потребують лише регулярного поливу.

Для стимулювання появи нових пагонів від основи куща, застосовують сульфат магнію. Однак таке підживлення варто використати до кінця травня.