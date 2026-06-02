Огірки почнуть давати дивовижний урожай: у червні треба зробити просту дію

Не всі дачники знають про одну річ, яка здатна покращити урожайність огірків. Йдеться про обрізку, яка впливає на краще функціонування, ріст та урожай.

Огірки швидко ростуть, розвиваючи значну кількість листя й довгі пагони, пише Deccoria.

Через це досить часто вони розвиваються доволі густо, а їхнє листя лежить на мокрій землі після поливу. Відсутність циркуляції повітря призводить до розвитку хвороби огірків.

Що потрібно зробити з огірками у червні?

Дачники радять у червні видаляти нижнє листя огірків, щоб покращити циркуляцію повітря навколо рослин. Завдяки цьому листя почне швидше висихати після дощу чи поливу. Таким чином зменшиться ризик втрати урожаю огірків через грибкову інфекцію.



У червні слід видалити нижнє листя огірків

Деяке листя обтяжує огірки. Якщо воно тягнеться до ґрунту, то схильне до патогенів. А от пошкоджене чи жовте листя позбавляє рослину ресурсів. Щоб покращити стан огірків – таке листя можна видаляти.

Як правильно видаляти нижнє листя?

Правильна обрізка забезпечить набагато більшу кількість плодів, а процедура досить проста. Важливо лише не видаляти все зайве листя одразу. Рекомендовано обривати 1 – 3 листки з куща кожні 3 дні, дозволяючи рослинам відновитися.

Що важливо, огірки не варто поливати в день обрізки. Це слід робити лише в суху й сонячну погоду. Обрізку потрібно починати з видалення нижнього листя, яке торкається землі. Його потрібно обрізати чистим та продезінфікованим секатором, залишивши стебла цілими. Таким чином створиться проміжок між кущами.

Схожим методом потрібно позбавлятися від пожовклих та пошкоджених листків, а тоді вже видаляти деякі нижні бічні пагони. Їх можна обривати пальцями біля основи, коли вони досягнуть 5 сантиметрів.

З обрізанням огірків краще не зволікати. Чим швидше ви почнете процес, тим буде краще для рослин. Овоч на кущі повинен мати лише 4 – 5 листків. Однак все треба робити поступово, щоб огірки мали час на відновлення. Поспішна обрізка лише загальмує ріст і зменшить урожайність.