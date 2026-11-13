Ці 6 пальт захочуть носити усі: трендові моделі, що підкорили подіум

В осінню пору пальта посідають чільне місце у наших гардеробах. Саме пальто здатне покращити вигляд вбрання. Та якщо раніше ми обирали лише класичні вовняні моделі, то цього року мода повністю змінилася.

Цього року тренди у світі пальт доволі цікаві, а дизайнери вирішили добряче поекспериментувати над верхнім одягом, пише In Journal. Тепер у центрі уваги хутряні деталі, які виглядають так, наче ці пальта зійшли з модних обкладинок вінтажних речей.

Класичні пальта не втратили свого місця в наших гардеробах, але цього сезону вже є набагато більше варіантів урізноманітнити колекцію верхнього одягу.

Придбати трендові пальта та шуби на зиму можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й взуття, головні убори та сумки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Останні кілька тижнів показали нам, які пальта будуть головними зірками зимового сезону. Акцент зосереджений на цікавих текстурах і деталях, які роблять найпростіший образ набагато красивішим та довершенішим.

Розповідаємо про найкращі пальта 2026/27 року, серед яких знайдуться екстравагантні моделі, а також більш скромні варіанти.

Які пальта в моді цього сезону?

Пальто із застібками на ґудзиках

Цього сезону застібки на пальтах, жакетах та куртках переживають велике повернення. Це підтверджують модні тенденції, а також вбрання колекцій брендів Dries Van Noten та Polo Ralph Lauren. Тепер пальта представлені в сучасному варіанті й короткого крою.



Трендове пальто на осінь / Фото з інстаграму

Пальто Пенні Лейн

Культовий предмет одягу в богемному стилі 1970-х років переживає черговий пік популярності. Цього сезону це вбрання стає провідним трендом в соціальних мережах, оскільки його набагато активніше одягають світові модниці.

Ця модель несе в собі шарм ретро-естетики й гарно поєднується з денними чи вечірніми образами.



Красиве пальто на осінь / Фото з інстаграму

Чорне пальто

Попри те, що цього року домінують несподівані крої та цікаві текстури, класичне чорне пальто все ж таки посідає важливе місце серед провідних трендів.

Стилісти радять обирати пальта з двобортною застібкою на ґудзиках та елегантно підкресленою талією. Перевага такого пальта полягає в тому, що воно чудово вписується в будь-який стиль та є інвестицією на кілька років вперед.

Пальто з хутряними деталями

Ця річ додасть нотку екстравагантності до зимового гардероба. Потрібно шукати моделі з хутряними манжетами та низом, які виглядають надзвичайно ефектно.



Трендове пальто на осінь / Фото з інстаграму

Шуба зі штучного хутра

Зимовий гардероб без шуби складно уявити, тому ця річ повинна бути в нас, але лише зі штучного хутра. Акцентними стануть розкішні шуби наче з вінтажного магазину, а також довгі моделі, які колись носили наші мами.

Шуба – це чудовий і практичний вибір на зиму. Вона здатна зробити навіть просте поєднання речей набагато цікавішим. А ще вона ідеально вписується в денний чи вечірній гардероб.

Головне під час вибору верхнього одягу звертати увагу на крій, якість матеріалу та універсальність. Важливо, щоб річ поєднувалася з повсякденним гардеробом і залишалася актуальною не один сезон.