Ці 6 пальт захочуть носити усі: трендові моделі, що підкорили подіум

Трендовий верхній одяг на зиму / Колаж 24 Каналу
В осінню пору пальта посідають чільне місце у наших гардеробах. Саме пальто здатне покращити вигляд вбрання. Та якщо раніше ми обирали лише класичні вовняні моделі, то цього року мода повністю змінилася.
Цього року тренди у світі пальт доволі цікаві, а дизайнери вирішили добряче поекспериментувати над верхнім одягом, пише In Journal. Тепер у центрі уваги хутряні деталі, які виглядають так, наче ці пальта зійшли з модних обкладинок вінтажних речей.
Класичні пальта не втратили свого місця в наших гардеробах, але цього сезону вже є набагато більше варіантів урізноманітнити колекцію верхнього одягу.
Останні кілька тижнів показали нам, які пальта будуть головними зірками зимового сезону. Акцент зосереджений на цікавих текстурах і деталях, які роблять найпростіший образ набагато красивішим та довершенішим.
Розповідаємо про найкращі пальта 2026/27 року, серед яких знайдуться екстравагантні моделі, а також більш скромні варіанти.
Які пальта в моді цього сезону?
Пальто із застібками на ґудзиках
Цього сезону застібки на пальтах, жакетах та куртках переживають велике повернення. Це підтверджують модні тенденції, а також вбрання колекцій брендів Dries Van Noten та Polo Ralph Lauren. Тепер пальта представлені в сучасному варіанті й короткого крою.
Пальто Пенні Лейн
Культовий предмет одягу в богемному стилі 1970-х років переживає черговий пік популярності. Цього сезону це вбрання стає провідним трендом в соціальних мережах, оскільки його набагато активніше одягають світові модниці.
Ця модель несе в собі шарм ретро-естетики й гарно поєднується з денними чи вечірніми образами.
Чорне пальто
Попри те, що цього року домінують несподівані крої та цікаві текстури, класичне чорне пальто все ж таки посідає важливе місце серед провідних трендів.
Стилісти радять обирати пальта з двобортною застібкою на ґудзиках та елегантно підкресленою талією. Перевага такого пальта полягає в тому, що воно чудово вписується в будь-який стиль та є інвестицією на кілька років вперед.
Пальто з хутряними деталями
Ця річ додасть нотку екстравагантності до зимового гардероба. Потрібно шукати моделі з хутряними манжетами та низом, які виглядають надзвичайно ефектно.
Шуба зі штучного хутра
Зимовий гардероб без шуби складно уявити, тому ця річ повинна бути в нас, але лише зі штучного хутра. Акцентними стануть розкішні шуби наче з вінтажного магазину, а також довгі моделі, які колись носили наші мами.
Шуба – це чудовий і практичний вибір на зиму. Вона здатна зробити навіть просте поєднання речей набагато цікавішим. А ще вона ідеально вписується в денний чи вечірній гардероб.
Головне під час вибору верхнього одягу звертати увагу на крій, якість матеріалу та універсальність. Важливо, щоб річ поєднувалася з повсякденним гардеробом і залишалася актуальною не один сезон.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі2 коментарі