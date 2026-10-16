Готуємося до відключень: 5 предметів гардероба, які допоможуть зігрітися

Коли через відключення електроенергії в оселі стає прохолодно, важливо подбати про теплий одяг. Навіть звичайні речі з гардероба допоможуть зберегти комфортну температуру тіла, якщо правильно їх підібрати.

Щоб легше пережити холодні дні та вечори без опалення, варто заздалегідь підготувати кілька незамінних речей, пише Vogue Adria.

Які речі допоможуть зігрітися?

Термобілизна

Ця річ стане в пригоді, коли температура в приміщенні знижується, а звичайного домашнього одягу вже недостатньо. Вона допомагає відводити вологу від тіла та підтримувати комфортне тепло. Найкраще обирати моделі, які щільно прилягають до шкіри, але не обмежують рухів.

Для повсякденного використання підійде термобілизна з мериносової вовни чи синтетичних матеріалів, призначених для збереження тепла. Її можна носити під светром і штанами, створюючи додатковий шар утеплення.

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Теплий светр

Об’ємний светр – одна з найпростіших речей, яка допоможе зігрітися без додаткових джерел тепла. Особливо добре утримують тепло моделі з вовни, кашеміру чи якісних сумішевих тканин. Вони створюють теплий шар повітря біля тіла, що допомагає зменшити втрату тепла.

Для холодних днів варто мати светр з високим коміром чи модель, яку можна поєднувати з футболкою чи термобілизною.

Пухнастий шарф

Шарф – це не лише стильний аксесуар, але й додатковий захист від холоду. Він закриває шию та ділянку грудей, через які холодне повітря може проникати під верхній одяг. Особливо зручні широкі й об’ємні моделі, якими можна прикрити плечі, якщо вдома стало прохолодно.

Для зими підійдуть шарфи з вовни, кашеміру чи м’яких утеплених сумішевих матеріалів. Обирайте шарф, який приємний до шкіри й не колеться, оскільки саме такі речі хочеться носити впродовж дня.



Шарф допоможе зігрітися / Фото Pexels

Термоколготки

Вони можуть стати незамінною річчю у гардеробі, коли температура за вікном падає, а вдома бракує опалення. Вони зазвичай щільніші за звичайні колготки і допомагають краще утримувати тепло.

Для холодної пори року підійдуть моделі з начосом або додаванням теплих волокон. Вдома їх можна носити з довгим светром чи домашніми штанами.

Багатошаровий одяг

Коли температура за вікном падає, кілька шарів одягу допомагають краще зберігати тепло, ніж одна товста річ. Такий принцип особливо корисний під час відключень опалення, коли вдома стає прохолодно.

Першим шаром може бути термобілизна чи тонка футболка, другим – светр чи флісова кофта, а третім – теплий кардиган чи жилет. Важливо, тщоб одяг не обмежував рухів і між шарами залишалося трохи повітря, яке допомагає утримувати тепло.