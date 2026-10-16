Чтобы легче пережить холодные дни и вечера без отопления, стоит заранее подготовить несколько незаменимых вещей, пишет Vogue Adria.

Какие вещи помогут согреться?

Термобелье

Эта вещь пригодится, когда температура в помещении понижается, а обычной домашней одежды уже недостаточно. Она помогает отводить влагу от тела и поддерживать комфортное тепло. Лучше всего выбирать модели, которые плотно прилегают к коже, но не сковывают движений.

Для повседневного использования подойдет термобелье из мериносовой шерсти или синтетических материалов, предназначенных для сохранения тепла. Его можно носить под свитером и штанами, создавая дополнительный слой утепления.

Купить теплую одежду на зиму можно на Prom. Перед покупкой можно посмотреть отзывы других покупателей и оценить качество вещей по фотографиям. Покупатели на Prom часто заказывают одежду и обувь. Найти нужный товар, оформить заказ и отслеживать доставку можно через мобильное приложение Prom. На Prom также продаются вещи на любой бюджет – от базовой одежды на каждый день до изысканных вещей от известных брендов. Во время акций и распродаж многие товары на маркетплейсе доступны со скидками от 10%.

Теплый свитер

Объемный свитер – одна из самых простых вещей, которая поможет согреться без дополнительных источников тепла. Особенно хорошо удерживают тепло модели из шерсти, кашемира или качественных смесовых тканей. Они создают теплый слой воздуха у тела, что помогает уменьшить потери тепла.

Для холодных дней стоит иметь свитер с высоким воротником или модель, которую можно сочетать с футболкой или термобельем.

Пушистый шарф

Шарф – это не только стильный аксессуар, но и дополнительная защита от холода. Он закрывает шею и область груди, через которые холодный воздух может проникать под верхнюю одежду. Особенно удобны широкие и объемные модели, которыми можно прикрыть плечи, если дома стало прохладно.

Для зимы подойдут шарфы из шерсти, кашемира или мягких утепленных смесовых материалов. Выбирайте шарф, который приятен на ощупь и не колет, ведь именно такие вещи хочется носить в течение дня.



Шарф поможет согреться / Фото Pexels

Термоколготки

Они могут стать незаменимой вещью в гардеробе, когда температура за окном падает, а дома не хватает отопления. Они обычно плотнее обычных колготок и помогают лучше удерживать тепло.

Для холодного времени года подойдут модели с начесом или добавлением теплых волокон. Дома их можно носить с длинным свитером или домашними штанами.

Многослойная одежда

Когда температура за окном падает, несколько слоев одежды помогают лучше сохранять тепло, чем одна толстая вещь. Такой принцип особенно полезен во время отключений отопления, когда дома становится прохладно.

Первым слоем может быть термобелье или тонкая футболка, вторым – свитер или флисовая кофта, а третьим – теплый кардиган или жилет. Важно, чтобы одежда не сковывала движений и между слоями оставалось немного воздуха, который помогает удерживать тепло.