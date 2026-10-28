Як виростити взимку свіжу зелень: потрібне лише підвіконня

Взимку свіжі овочі та зелень особливо цінні, але й коштують чимало. На щастя, м'яту, цибулю, кінзу та петрушку можна легко виростити у себе вдома – потрібно лише розібратися з кількома нюансами осінньої й зимової посадки.

Вирощування зелені на підвіконні – це простий проєкт, що під силу навіть садівникам-початківцям. Все, що вам потрібно – це трохи світла, а також деяке обладнання для вирощування, і вже за кілька тижнів простір на підвіконні зазеленіє, пише The English Garden.

Що потрібно для вирощування зелені вдома?

Для того, аби висадити будь-яку зелень у себе на підвіконні, спершу доведеться запастися деяким обладнанням. Зокрема:

блюдцями для горщиків;

компостом;

ґрунтом для рослин;

насінням;

горщиками.

На Prom можна знайти такі горщики для рослин:

Пластикові горщики . Це найдешевший варіант для вирощування зелені та кімнатних рослин, а також розсади.

. Це найдешевший варіант для вирощування зелені та кімнатних рослин, а також розсади. Керамічні горщики . Мають більш декоративний вигляд та краще підходять для оформлення офісу, тераси та кімнати.

. Мають більш декоративний вигляд та краще підходять для оформлення офісу, тераси та кімнати. Підвісні горщики . Можна розмістити не лише в кімнаті, але й на балконі.

. Можна розмістити не лише в кімнаті, але й на балконі. Тканинні горщики. Це м'які контейнери з агротекстилю, що використовують для вирощування овочів, квітів, полуниці та навіть невеликих кущів.

Придбати усе для вирощування розсади, зокрема й горщики, можна на Prom. Тут зручно переглядати кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців, тому тут кожен знайде щось під свій запит. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Як обрати насіння для розсади?

На підвіконні можна вирощувати величезну кількість зелені та овочів. Але найчастіше для домашніх грядок обирають салати, буряки, цибулю-порей, петрушку, кріп, кінзу, зелену цибулю, горох тощо.

Також гарно ростуть вдома трави – базилік, чебрець та орегано. За певної кількості зусиль можна виростити на підвіконні й помідори та перець.

Передусім потрібно виміряти довжину та ширину підвіконня, аби визначити найкращий розмір горщика. Багато дачників використовують об'єм у 1 літр, адже це універсальний варіант, що влазить на підвіконня й водночас вміщає досить багато насіння.

Під кожен горщик обов'язково потрібно підкласти блюдця для дренажу.

Засіяти верх горщика потрібно досить густо. Але можна також використати й пророщене насіння – це прискорить результат.