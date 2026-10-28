Как вырастить зимой свежую зелень: для этого достаточно подоконника

В горшках можно вырастить рассаду / Pexels
Зимой свежие овощи и зелень особенно ценны, но и стоят немало. К счастью, мяту, лук, кинзу и петрушку можно легко вырастить у себя дома – нужно лишь разобраться с несколькими нюансами осенней и зимней посадки.
Выращивание зелени на подоконнике – это простой проект, который под силу даже начинающим садоводам. Все, что вам нужно, – это немного света, а также некоторое оборудование для выращивания, и уже через несколько недель пространство на подоконнике зазеленеет, пишет The English Garden.
Что нужно для выращивания зелени дома?
Чтобы посадить любую зелень у себя на подоконнике, сначала придется запастись некоторым оборудованием. В частности:
- блюдцами для горшков;
- компостом;
- почвой для растений;
- семенами;
- горшками.
На Prom можно найти такие горшки для растений:
- Пластиковые горшки. Это самый дешевый вариант для выращивания зелени и комнатных растений, а также рассады.
- Керамические горшки. Имеют более декоративный вид и лучше подходят для оформления офиса, террасы и комнаты.
- Подвесные горшки. Их можно разместить не только в комнате, но и на балконе.
- Тканевые горшки. Это мягкие контейнеры из агротекстиля, которые используются для выращивания овощей, цветов, клубники и даже небольших кустарников.
Как выбрать семена для рассады?
На подоконнике можно выращивать огромное количество зелени и овощей. Но чаще всего для домашних грядок выбирают салаты, свеклу, лук-порей, петрушку, укроп, кинзу, зеленый лук, горох и т. д.
Также хорошо растут дома травы – базилик, тимьян и орегано. Приложив определенные усилия, на подоконнике можно вырастить даже помидоры и перец.
Прежде всего нужно измерить длину и ширину подоконника, чтобы определить оптимальный размер горшка. Многие дачники используют горшки объемом 1 литр, ведь это универсальный вариант, который помещается на подоконнике и в то же время вмещает достаточно много семян.
Под каждый горшок обязательно нужно подложить блюдца для дренажа.
Посеять верх горшка нужно достаточно густо. Но можно также использовать и пророщенные семена – это ускорит результат.
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