Орхідея не цвіте: полийте її цим соком, щоб вона знову пустила бруньки

Орхідея здатна тішити нас своїм цвітінням, але часом вона раптово перестає цвісти, а замість квітів у горщику лише зелене листя та довгі стебла. Однак є один цитрусовий фрукт, який допоможе вирішити проблему.

Причин, чому орхідея перестає цвісти є безліч, пише Top. Проте потрібно розглянути базовий догляд і забезпечити для росли хороше середовище для росту. Покращити цвітіння може звичайна домашня вітамінна добавка.

Як покращити ріст орхідей?

Нерідко причиною паузи в цвітінні називають недостатнє освітлення. Рослини добре ростуть на світлому місці з розсіяним світлом, без впливу прямих сонячних променів. Проте занадто темне місце також вважається несприятливим.

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Також досить важливим є полив. Надмірне зволоження призводить до того, що корені починають гнити. Рослини люблять рости в аерованому ґрунті, який не просочений водою тривалий час.

Перед тим, як братися за професійні добрива для орхідей, можна спочатку спробувати домашній засіб на основі лимонного соку. Сік трішки підкислює воду, знижуючи pH води, що потенційно може бути корисним для рослини.



Добриво з соком може освіжити орхідею / Фото Pexels

Для створення засобу достатньо до 3 літрів відстояної води додати сік одного лимона. У цій суміші горщик з орхідеєю повинен постояти приблизно 20 хвилин.

Використовувати таке добриво можна час від часу, але не при кожному поливі. Тут треба прослідкувати момент, бо якщо ґрунт буде занадто кислим, то може пошкодити коріння.

Та загалом фахівці радять спочатку покращити умови вирощування та догляд за орхідеєю, а тоді використовувати помічні методи у вигляді добавок чи підживлень.