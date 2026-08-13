Причин, почему орхидея перестает цвести, множество, пишет Top. Однако необходимо обратить внимание на основные правила ухода и обеспечить растению благоприятные условия для роста. Улучшить цветение может обычная домашняя витаминная добавка.

Как улучшить рост орхидей?

Нередко причиной перерыва в цветении называют недостаточное освещение. Растения хорошо растут на светлом месте с рассеянным светом, без воздействия прямых солнечных лучей. Однако слишком темное место также считается неблагоприятным.

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Также весьма важен полив. Чрезмерное увлажнение приводит к тому, что корни начинают гнить. Растения любят расти в аэрированной почве, которая не пропитана водой в течение длительного времени.

Прежде чем прибегать к профессиональным удобрениям для орхидей, можно сначала попробовать домашнее средство на основе лимонного сока. Сок слегка подкисляет воду, снижая ее pH, что потенциально может быть полезно для растения.



Удобрение с соком может оживить орхидею / Фото Pexels

Для приготовления средства достаточно добавить сок одного лимона в 3 литра отстоянной воды. В этой смеси горшок с орхидеей должен постоять примерно 20 минут.

Использовать такое удобрение можно время от времени, но не при каждом поливе. Здесь нужно соблюдать меру, ведь если почва станет слишком кислой, это может повредить корни.

Но в целом специалисты советуют сначала улучшить условия выращивания и ухода за орхидеей, а уже потом прибегать к вспомогательным методам в виде добавок или подкормок.