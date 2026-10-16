Взимку це особливо небезпечно: які електроприлади не можна підключати через подовжувач

Восени та взимку навантаження на домашню електромережу зростає, бо частіше працюють обігрівачі, чайники та інша побутова техніка. Коли розеток бракує, більшість з нас обирає подовжувач або трійник, однак тут варто бути обережними.

Підключення потужних приладів через звичайний подовжувач може призвести до перегрівання контактів, підвищуючи ризик пожежі, пише Big Kyiv.

Саме тому важливо стежити за станом електричних з’єднань. Якщо вилка чи розетка сильно нагрівається, пластик змінює колір, відчувається запах горілого або ж чути потріскування, потрібно припинити користуватися приладом і безпечно відключити живлення.

У разі появи диму чи іскри, пошкоджених частин краще не торкатися. За можливості краще вимкнути відповідний автомат в електрощитку.

Які електроприлади не варто вмикати через звичайний подовжувач?

Обігрівачі та тепловентилятори

У холодну пору року ці прилади працюють годинами та споживають багато електроенергії. Через це звичайний побутовий подовжувач може перегріватися. Найкраще підключати обігрівач до справної настінної розетки й дотримуватися рекомендацій виробника.

Електрочайники

Потужність звичайного електрочайника становить 2000 – 2200 Вт, тому він створює значне навантаження на електромережу. Ризик стає ще більшим, якщо одночасно з ним через той самий подовжувач працюють мікрохвильова піч, тостер та інші електроприлади.

Окрім обігрівачів і тепловентиляторів, з техніки ще можуть знадобитися електрочайник, пральна машина, мікрохвильова піч. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Пральні машини

Під час нагрівання води пральна машина потребує значної кількості електроенергії. Крім того, вона зазвичай працює в приміщенні з підвищеною вологістю. Тому для такого приладу необхідна правильно встановлена розетка із заземленням і відповідним електрозахистом.

Мікрохвильові печі

Навіть компактна мікрохвильова піч може створювати значне навантаження на недорогий подовжувач. Щоб уникнути проблем, її краще підключати безпосередньо до настінної розетки.



Не варто вмикати в подовжувач багато електроприладів / Фото Pexels

Електродуховки та настільні електроплити

Ці прилади споживають багато електроенергії, тому для потужних моделей може знадобитися окрема електрична лінія. Підключати їх через звичайний трійник не варто.

Праски та парогенератори

Під час нагрівання праски і парогенератори можуть споживати понад 2000 Вт. Якщо кабель подовжувача надто тонкий, сам пристрій зношений або ж ненадійні контакти, то ймовірність перегрівання збільшується.

Ще один подовжувач

З’єднувати кілька подовжувачів між собою, щоб дотягнутися до віддаленої розетки, не слід. Додаткові з’єднання створюють ризик ненадійного контакту та перегрівання.

Навіть дорогий подовжувач не розрахований на будь-яке електричне навантаження. Перед використанням потрібно врахувати його допустиму потужність, стан проводки та вимоги виробника підключеної техніки.

Особливої уваги потребують старі будинки, де електропроводку не замінювали десятиліттями. У таких оселях небезпека може бути пов’язана не лише з подовжувачем, але й зі станом розетки чи всієї електричної лінії.

Якщо вдома постійно не вистачає розеток, доцільніше запросити електрика й облаштувати додаткові точки підключення. Це допоможе уникнути щоденного використання довгих кабелів і зменшити ризики, пов’язані з ненадійними електричними з’єднаннями.