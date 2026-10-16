Подключение мощных приборов через обычный удлинитель может привести к перегреву контактов, что повышает риск возгорания, пишет Big Kyiv.

Именно поэтому важно следить за состоянием электрических соединений. Если вилка или розетка сильно нагревается, пластик меняет цвет, ощущается запах гари или слышно потрескивание, нужно прекратить пользоваться прибором и безопасно отключить питание.

В случае появления дыма или искр к поврежденным частям лучше не прикасаться. По возможности лучше выключить соответствующий автомат в электрощите.

Какие электроприборы не следует включать через обычный удлинитель?

Обогреватели и тепловентиляторы

В холодное время года эти приборы работают часами и потребляют много электроэнергии. Из-за этого обычный бытовой удлинитель может перегреваться. Лучше всего подключать обогреватель к исправной настенной розетке и соблюдать рекомендации производителя.

Электрочайники

Мощность обычного электрочайника составляет 2000–2200 Вт, поэтому он создает значительную нагрузку на электросеть. Риск становится еще больше, если одновременно с ним через тот же удлинитель работают микроволновая печь, тостер и другие электроприборы.

Помимо обогревателей и тепловентиляторов, из техники еще могут понадобиться электрочайник, стиральная машина, микроволновая печь. Благодаря ассортименту более 120 млн товаров на Prom все необходимое можно найти в одном месте.

Стиральные машины

При нагреве воды стиральная машина потребляет значительное количество электроэнергии. Кроме того, она обычно работает в помещении с повышенной влажностью. Поэтому для такого прибора необходима правильно установленная розетка с заземлением и соответствующей электрозащитой.

Микроволновые печи

Даже компактная микроволновая печь может создавать значительную нагрузку на недорогой удлинитель. Чтобы избежать проблем, ее лучше подключать непосредственно к настенной розетке.



Не стоит подключать к удлинителю много электроприборов / Фото Pexels

Электродуховки и настольные электроплиты

Эти приборы потребляют много электроэнергии, поэтому для мощных моделей может потребоваться отдельная электрическая линия. Подключать их через обычный тройник не стоит.

Утюги и парогенераторы

Во время нагрева утюги и парогенераторы могут потреблять более 2000 Вт. Если кабель удлинителя слишком тонкий, само устройство изношено или контакты ненадежны, то вероятность перегрева увеличивается.

Еще один удлинитель

Соединять несколько удлинителей между собой, чтобы дотянуться до удаленной розетки, не следует. Дополнительные соединения создают риск ненадежного контакта и перегрева.

Даже дорогой удлинитель не рассчитан на любую электрическую нагрузку. Перед использованием необходимо учесть его допустимую мощность, состояние проводки и требования производителя подключаемой техники.

Особого внимания требуют старые дома, где электропроводку не меняли десятилетиями. В таких домах опасность может быть связана не только с удлинителем, но и с состоянием розетки или всей электрической линии.

Если дома постоянно не хватает розеток, целесообразнее пригласить электрика и оборудовать дополнительные точки подключения. Это поможет избежать ежедневного использования длинных кабелей и снизить риски, связанные с ненадежными электрическими соединениями.