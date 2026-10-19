Розбили склянку: як зібрати навіть дрібні уламки й не торкатися їх руками

Розбита склянка, банка чи тарілка залишають після себе не лише великі уламки, які легко помітити. Найнебезпечнішими часто виявляються дрібні шматочки скла, що розлітаються по підлозі й можуть залишитися непоміченими.

Збирати їх руками не варто навіть тоді, коли уламок здається достатньо великим. Значно безпечніше скористатися совком, пакетом і звичайним шматком картону.

Таким простим лайфхаком поділилася українська блогерка Ірина Денисенко у TikTok. Спосіб дозволяє майже не контактувати зі склом і водночас не залишати уламки на щітці, якою потім користуватимуться для звичайного прибирання.

Як швидко прибрати розбите скло?

Спочатку варто взутися в закрите взуття, щоб випадково не наступити на уламок. Після цього візьміть совок і натягніть на нього звичайний пакет так, щоб він повністю закривав поверхню, на яку збиратиметься скло.

Замість щітки знадобиться шматок щільного картону. Ним потрібно акуратно змести великі й дрібні уламки на совок.

Як швидко зібрати скло з підлоги: дивіться відео

Перевага такого способу в тому, що після прибирання не доведеться торкатися скла або витрушувати його із совка. Коли всі уламки вже всередині, пакет потрібно обережно стягнути, намагаючись не притискати його руками до скла, а потім зав’язати. Після цього пакет можна викинути разом із уламками.

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Що зробити після прибирання?

Навіть якщо здається, що все скло вже зібране, місце варто уважно оглянути ще раз. Дрібні прозорі уламки можуть залишатися майже непомітними, особливо на світлій або блискучій підлозі.

Особливу увагу варто приділити ділянці навколо місця падіння предмета, адже дрібні шматочки можуть відлетіти далі, ніж здається спочатку.

Головне правило – не збирати скло голими руками й не поспішати. Пакет на совку та звичайний картон допомагають швидко прибрати уламки без прямого контакту з ними, а після завершення все можна одразу викинути.