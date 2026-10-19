Собирать их руками не стоит даже тогда, когда осколок кажется достаточно большим. Гораздо безопаснее воспользоваться совком, пакетом и обычным куском картона.

Таким простым лайфхаком поделилась украинская блогерка Ирина Денисенко в TikTok. Такой способ позволяет практически не соприкасаться со стеклом и при этом не оставлять осколки на щетке, которой потом будут пользоваться для обычной уборки.

Как быстро убрать разбитое стекло?

Сначала стоит надеть закрытую обувь, чтобы случайно не наступить на осколок. После этого возьмите совок и натяните на него обычный пакет так, чтобы он полностью закрывал поверхность, на которую будет собираться стекло.

Вместо щетки понадобится кусок плотного картона. Им нужно аккуратно смести большие и мелкие осколки на совок.

Как быстро собрать стекло с пола: смотрите видео

Преимущество такого способа в том, что после уборки не придется прикасаться к стеклу или вытряхивать его из совочка. Когда все осколки уже внутри, пакет нужно осторожно стянуть, стараясь не прижимать его руками к стеклу, а затем завязать. После этого пакет можно выбросить вместе с осколками.

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Что делать после уборки?

Даже если кажется, что все стекло уже собрано, место стоит внимательно осмотреть еще раз. Мелкие прозрачные осколки могут оставаться почти незаметными, особенно на светлом или блестящем полу.

Особое внимание стоит уделить участку вокруг места падения предмета, ведь мелкие осколки могут отлететь дальше, чем кажется сначала.

Главное правило – не собирать стекло голыми руками и не торопиться. Пакет на совке и обычный картон помогают быстро убрать осколки без прямого контакта с ними, а после завершения все можно сразу выбросить.