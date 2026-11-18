Після відлиги й нічного морозу тротуари та двори вкриваються льодом. Дорогою до зупинки чи магазину доводиться проходити слизькі ділянки, а тонкий шар снігу нерідко приховує кригу під ногами.

Розраховувати на розчищений і посипаний маршрут вдається не завжди. Тому підготуватися варто ще вдома: перевірити взуття, за потреби взяти льодоступи та вийти завчасно, щоб не поспішати дорогою.

Яке взуття допоможе менше ковзати в ожеледицю?

Для ходьби по льоду обирайте взуття, яке добре тримається на нозі та має надійне зчеплення з поверхнею. Високі підбори краще відкласти: для слизької погоди підійдуть черевики або чоботи з низьким каблуком чи плоскою підошвою та вираженим протектором.

Як "хода пінгвіна" допомагає втриматися на льоду / Фото Unsplash

Перед виходом огляньте підошву. Заглиблення протектора не повинні бути забиті снігом і льодом. Позначка "зимове взуття" сама собою не гарантує стійкості: зчеплення залежить від конкретної підошви та поверхні під ногами.

Додатково допомагають льодоступи – знімні накладки на взуття з протиковзними елементами, зокрема металевими шипами. Підбирайте їх під розмір і форму своїх черевиків та перевіряйте кріплення перед ходьбою. Накладка має триматися на місці. У приміщенні льодоступи знімайте. На гладкій плитці, камені та кераміці металеві елементи здатні ковзати. Особливо уважними будьте на переході з обмерзлого тротуару до входу в магазин або під’їзд.

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Як іти по льоду, коли обійти його не вдається?

На слизькій ділянці сповільніться та робіть короткі кроки. Коліна тримайте трохи зігнутими, носки злегка розверніть назовні. Голову не опускайте, корпус не нахиляйте вперед. Таку техніку називають "ходою пінгвіна" – вона допомагає зберігати рівновагу на льоду.

Руки залишайте вільними, поза кишенями. Від холоду захистять рукавички, а покупки зручніше скласти в рюкзак. Важкі пакети, які тягнуть убік, і великі речі, що закривають огляд, ускладнюють пересування. Телефон приберіть: повідомлення краще прочитати після зупинки в безпечному місці. На сходах і пандусах користуйтеся поручнями. Спуски без опори проходьте особливо обережно, без широких кроків і поспіху.

Темні мокрі плями на асфальті сприймайте як потенційно слизькі: на вигляд вода й тонкий лід не завжди відрізняються. На неприбраному тротуарі не вважайте присипану снігом ділянку безпечною лише через її вигляд. За можливості обійдіть лід, залишаючись у межах пішохідної частини дороги. Виходити під колеса автомобілів заради коротшого або менш слизького шляху небезпечно.