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Рассчитывать на то, что маршрут будет расчищен и посыпан, удается не всегда. Поэтому подготовиться стоит еще дома: проверить обувь, при необходимости взять ледоступы и выйти заранее, чтобы не спешить по дороге.

Какая обувь поможет меньше скользить на гололеде?

Для ходьбы по льду выбирайте обувь, которая хорошо держится на ноге и имеет надежное сцепление с поверхностью. Высокие каблуки лучше отложить: для скользкой погоды подойдут ботинки или сапоги с низким каблуком или плоской подошвой и выраженным протектором.

Как "походка пингвина" помогает удержаться на льду / Фото Unsplash

Перед выходом осмотрите подошву. Углубления протектора не должны быть забиты снегом и льдом. Пометка "зимняя обувь" сама по себе не гарантирует устойчивости: сцепление зависит от конкретной подошвы и поверхности под ногами.

Дополнительную помощь оказывают ледоступы – съемные накладки на обувь с противоскользящими элементами, в частности металлическими шипами. Подбирайте их под размер и форму своих ботинок и проверяйте крепление перед ходьбой. Накладка должна держаться на месте. В помещении снимайте ледоступы. На гладкой плитке, камне и керамике металлические элементы могут скользить. Будьте особенно внимательны при переходе с обледенелого тротуара к входу в магазин или подъезд.

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Как идти по льду, когда обойти его не удается?

На скользком участке замедлите шаг и делайте короткие шаги. Колени держите слегка согнутыми, носки немного разверните наружу. Голову не опускайте, туловище не наклоняйте вперед. Такую технику называют "походкой пингвина" – она помогает сохранять равновесие на льду.

Руки держите свободными, не кладите их в карманы. От холода защитят перчатки, а покупки удобнее сложить в рюкзак. Тяжелые пакеты, которые тянут в сторону, и большие вещи, закрывающие обзор, затрудняют передвижение. Уберите телефон: сообщения лучше прочитать после остановки в безопасном месте. На лестницах и пандусах пользуйтесь поручнями. Спуски без опоры проходите особенно осторожно, без широких шагов и спешки.

Темные мокрые пятна на асфальте воспринимайте как потенциально скользкие: на вид вода и тонкий лед не всегда отличаются. На неубранном тротуаре не считайте присыпанный снегом участок безопасным только из-за его внешнего вида. По возможности обходите лед, оставаясь в пределах пешеходной части дороги. Выходить под колеса автомобилей ради более короткого или менее скользкого пути опасно.