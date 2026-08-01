Праска буде як нова: два побутові засоби, які швидко очистять її від нагару

Постійне користування праскою призводить до того, що з часом вона починає виходити з ладу. Якщо під час прасування брудна вода витікає й залишає плями на одязі, а підошва праски псує тканину, варто взятися за її очищення.

Найчастіше уся проблема ховається у бруді, що накопичується всередині, пише Deccoria. Нерідко це стається через залиту у праску жорстку воду з-під крана. Саме вона здатна утворити накип у резервуарі, парових каналах і навколо отворів на підошві.

Втім, праска здатна забруднюватися навіть тоді, якщо використовувати м’яку дистильовану воду. Все це стається через те, що під час контакту з тканиною, що вкрита залишками миючого засобу, ці відкладення під впливом високих температур плавляться й пригорають до поверхні праски.

Щоб видалити накип з праски й усі пригорілі залишки, потрібні лише два побутові засоби.

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Чим почистити праску від нагару?

У 500 міліграмах гарячої води потрібно розчинити 3 чайні ложки лимонної кислоти. Після цього розчин слід залити у холодну праску й підключити до мережі живлення, встановивши найвищу температуру.

Коли пристрій нагріється, стоячи над раковиною, праску слід тримати горизонтально, натиснувши на кнопку пари, випускаючи сильний струмінь через отвори. Кислотна речовина швидко очистить усі залишки.

Після проробленої процедури решту суміш треба вилити з резервуара й залити дистильованою водою, знову випустивши пару.



Праска від нагару легко очищується / Фото Pexels

Чим почистити підошву праски?

Далі варто вивести пригорілі плями, які можуть залишитися на підошві праски. Добре видаляє бруд зубна паста, не дряпаючи поверхню. Потрібна лише звичайна біла паста, без кольорових гранул.

Спочатку трішки прогрійте праску, а тоді вимкніть з розетки. Треба зачекати, коли підошва нагріється, але не буде сильно гарячою. Далі на забруднені ділянки слід нанести пасту й потерти м’якою щіткою, залишивши на 5 хвилин.

Після цього витріть пасту й залишки бруду вологою ганчіркою чи ватним тампоном. Додатково варто ще раз налити дистильовану воду у праску, випустивши пар. Це допоможе видалити будь-які залишки, щоб не забруднити одяг під час прасування.