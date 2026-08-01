Чаще всего вся проблема кроется в грязи, что скапливается внутри, пишет Deccoria. Нередко это происходит из-за жесткой воды из-под крана, залитой в утюг. Именно она способна образовывать накипь в резервуаре, паровых каналах и вокруг отверстий на подошве.

Впрочем, утюг может загрязняться даже при использовании мягкой дистиллированной воды. Все это происходит из-за того, что при контакте с тканью, покрытой остатками моющего средства, эти отложения под воздействием высоких температур плавятся и пригорают к поверхности утюга.

Чтобы удалить накипь с утюга и все пригоревшие остатки, потребуются всего два бытовых средства.

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Почему очистить утюг от нагара?

В 500 миллиграммах горячей воды нужно растворить 3 чайные ложки лимонной кислоты. После этого раствор следует залить в остывшую утюг и подключить к сети, установив максимальную температуру.

Когда устройство нагреется, стоя над раковиной, утюг следует держать горизонтально, нажав на кнопку пара, выпуская сильную струю через отверстия. Кислотное вещество быстро очистит все остатки.

После завершения процедуры оставшуюся смесь нужно вылить из резервуара и наполнить его дистиллированной водой, снова выпустив пар.



Утюг от нагара легко очищается / Фото Pexels

Почему почистить подошву утюга?

Далее следует удалить пригоревшие пятна, которые могут остаться на подошве утюга. Хорошо удаляет грязь зубная паста, не царапая поверхность. Понадобится только обычная белая паста, без цветных гранул.

Сначала немного прогрейте утюг, а затем отключите его от розетки. Нужно подождать, пока подошва нагреется, но не станет слишком горячей. Затем на загрязненные участки следует нанести пасту и потереть мягкой щеткой, оставив на 5 минут.

После этого вытрите пасту и остатки грязи влажной тряпкой или ватным тампоном. Дополнительно стоит еще раз налить дистиллированную воду в утюг, выпустив пар. Это поможет удалить любые остатки, чтобы не запачкать одежду во время глажки.