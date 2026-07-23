Ось на що звернути увагу у виборі електричного гриля: найкращі варіанти до 10 тисяч гривень

Газові та вугільні грилі вже давно не такі популярні, як електричні, і поступово відходять у минуле. Та для того, аби обрати новий ідеальний гриль, слід все ж звернути увагу на кілька важливих нюансів.

Колись електричні грилі відкидали як "останній засіб" для людей, що зовсім не мають простору на відкритому повітрі. Та сучасні моделі неймовірно потужні та зовсім не поступаються ані вугільним, ані газовим, пише Martha Stewart.

В чому переваги саме електричних грилів?

Перші електричні грилі з'явилися вже давно – в 1970-х, але по-справжньому популярними стали відносно нещодавно. Ось лише кілька їх переваг.

Займають небагато місця . Електричні грилі створюють в рази менше диму та не мають відкритого вогню, що робить їх набагато зручнішими для квартир та приміщень, де традиційні грилі заборонені. Також такий прилад добре впишеться у невеликий простір.

. Електричні грилі створюють в рази менше диму та не мають відкритого вогню, що робить їх набагато зручнішими для квартир та приміщень, де традиційні грилі заборонені. Також такий прилад добре впишеться у невеликий простір. Менше забруднюють повітря . Під час використання гриль не виділяє ані твердих частинок, ані диму, тож це робить його ідеальним варіантом для густонаселених районів.

. Під час використання гриль не виділяє ані твердих частинок, ані диму, тож це робить його ідеальним варіантом для густонаселених районів. Прості у використанні. Порівняно з вугільними чи газовими грилями, електричні в рази простіші: навіть новачки можуть швидко опанувати нюанси приготування найсмачніших страв на таких моделях.

Для щоденного використання часто обирають електричні грилі через зручність та компактність. На Prom представлені бальзами для губ різних брендів, зокрема Philips, Barazzoni та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема техніку для кухні та дому.

Для тих, хто регулярно купує товари для саду та дому та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Ось кілька якісних моделей, що можна знайти на Prom:

Barazzoni – компактна та проста у використанні модель з одним режимом роботи. Гарно підходить не тільки для готування м'яса, але й бургерів, паніні чи сендвічів.

– компактна та проста у використанні модель з одним режимом роботи. Гарно підходить не тільки для готування м'яса, але й бургерів, паніні чи сендвічів. Philips HD6307/70 – гриль, що має 8 функцій і може не лише готувати м'ясо, але й розморожувати, готувати бургери, рибу, овочі тощо. Окрім того, вбудований таймер дозволить уникнути пересмажування.

– гриль, що має 8 функцій і може не лише готувати м'ясо, але й розморожувати, готувати бургери, рибу, овочі тощо. Окрім того, вбудований таймер дозволить уникнути пересмажування. Ariete – зручний та дуже функціональний прилад для кухні, на якому можна готувати гарячі бутерброди, овочі, рибу, бургери та навіть м'ясні стейки.

Що потрібно врахувати під час вибору електричного гриля?

Якщо ви готові придбати електричний гриль, передусім потрібно вирішити, де саме ви плануєте готувати – у приміщенні, чи на вулиці, адже від цього буде залежати його розмір. Модель також має бути сертифікованою для місця, де ви плануєте його використовувати.

Також слід переконатися, що у вашому ідеальному місці для гриля неподалік є розетка, аби ви могли його увімкнути. Окрім того, важливим нюансом є потужність: що вона вища, то більш рівномірним будуть і нагрів, і обсмажування.

Якісний електричний гриль повинен містити чіткі регулятори температури. Частини гриля мають бути знімними, аби їх можна було легко помити.