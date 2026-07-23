Раньше электрические грили считались "последним средством" для тех, у кого совсем нет места на открытом воздухе. Однако современные модели невероятно мощные и ничуть не уступают ни угольным, ни газовым, пишет Марта Стюарт.

Почему электрические грили имеют преимущества?

Первые электрические грили появились уже давно – в 1970-х, но по-настоящему популярными стали относительно недавно. Вот лишь несколько их преимуществ.

Занимают немного места . Электрические грили создают в разы меньше дыма и не имеют открытого огня, что делает их гораздо более удобными для квартир и помещений, где традиционные грили запрещены. Также такой прибор хорошо впишется в небольшое пространство.

. Электрические грили создают в разы меньше дыма и не имеют открытого огня, что делает их гораздо более удобными для квартир и помещений, где традиционные грили запрещены. Также такой прибор хорошо впишется в небольшое пространство. Меньше загрязняют воздух . Во время использования гриль не выделяет ни твердых частиц, ни дыма, поэтому это делает его идеальным вариантом для густонаселенных районов.

. Во время использования гриль не выделяет ни твердых частиц, ни дыма, поэтому это делает его идеальным вариантом для густонаселенных районов. Просты в использовании. По сравнению с угольными или газовыми грилями, электрические в разы проще: даже новички могут быстро освоить нюансы приготовления самых вкусных блюд на таких моделях.

Для щоденного використання часто обирають електричні грилі через зручність та компактність. На Prom представлені бальзами для губ різних брендів, зокрема Philips, Barazzoni та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема техніку для кухні та дому.

Для тих, хто регулярно купує товари для саду та дому та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Вот несколько качественных моделей, что можно найти на Prom:

Barazzoni – компактная и простая в использовании модель с одним режимом работы. Хорошо подходит не только для приготовления мяса, но и бургеров, панини или сэндвичей.

– компактная и простая в использовании модель с одним режимом работы. Хорошо подходит не только для приготовления мяса, но и бургеров, панини или сэндвичей. Philips HD6307/70 – гриль с 8 функциями, что позволяет не только готовить мясо, но и размораживать, готовить бургеры, рыбу, овощи и т. д. Кроме того, встроенный таймер позволит избежать пережаривания.

– гриль с 8 функциями, что позволяет не только готовить мясо, но и размораживать, готовить бургеры, рыбу, овощи и т. д. Кроме того, встроенный таймер позволит избежать пережаривания. Ariete – удобный и очень функциональный кухонный прибор, на котором можно готовить горячие бутерброды, овощи, рыбу, бургеры и даже мясные стейки.

Что нужно учитывать при выборе электрического гриля?

Если вы готовы приобрести электрический гриль, прежде всего нужно решить, где именно вы планируете готовить – в помещении или на улице, ведь от этого будет зависеть его размер. Модель также должна быть сертифицирована для места, где вы планируете его использовать.

Также следует убедиться, что в вашем идеальном месте для гриля поблизости есть розетка, чтобы вы могли его включить. Кроме того, важным нюансом является мощность: чем она выше, тем более равномерными будут и нагрев, и обжаривание.

Качественный электрический гриль должен иметь четкие регуляторы температуры. Детали гриля должны быть съемными, чтобы их можно было легко помыть.