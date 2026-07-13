Диня завжди буде солодка та стигла: в магазині потрібно дивитися лише на одну ознаку

Диня – це справжній літній делікатес; але для того, аби вона смакувала найкраще, потрібно спершу перевірити, чи вона стигла. Більшість людей дізнаються про це вже після того, як розрізають плід, але є й простіший спосіб.

Нікому не хочеться купити в магазині диню, а вже вдома виявити, що вона зелена та тверда. У нестиглих динях надто мало цукру, і тому вони не надто смачні. Але досвідчені фермери й покупці вже давно знають, як обирати ідеальну диню в магазині, пише Heol.

Як обрати стиглу диню?

Більшість людей, що купляють дині в магазині, намагаються звертати увагу на дві речі – колір плоду та запах, що має бути інтенсивним і солодким. Втім, є ще одна ознака, що є набагато точнішою: вигляд плодоніжки.

Коли плодоніжка, або, як її ще називають, черешок, у місці з’єднання з динею тріщить по колу, це свідчить про стовідсоткову стиглість,

– поділилися фермери.

Якщо ж плодоніжка вже відпала – це значить, що диню вже точно можна їсти, і вона буде жовтою та м'якою всередині. Часом покупців лякають зелені смужки між ребрами, що трапляються на ребристій шкірці у жовтих динь. Втім, ці смужки можуть залишатися зеленими навіть тоді, коли диня насправді вже стигла, тож вони не є надійним показником. Спиратися у виборі слід завжди саме на плодоніжку.



Під час вибору дині слід придивитися до плодоніжки / Фото Pexels

Але якщо ви досі не впевнені, можна звернути увагу на ще один нюанс: вагу, пише Martha Stewart. Стигла диня має видаватися надто важкою для свого розміру. Окрім того, можна натиснути на низ дині – протилежний бік від плодоніжки. Шкірка там має трохи прогнутися, а тоді знову повернутися на своє місце. Якщо диня зелена, шкірка не прогнеться взагалі. Якщо ж вона перестигла – залишиться вм'ятина.

А ось про останній трюк знають далеко не всі: диню потрібно струсити. Якщо ви чуєте брязкіт під час струшування – це означає, що насіння вже відокремилося від дині, і плід вже перестигнув.