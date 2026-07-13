Никому не хочется купить в магазине дыню, а потом дома обнаружить, что она зеленая и твердая. В незрелых дынях слишком мало сахара, и поэтому они не очень вкусные. Но опытные фермеры и покупатели уже давно знают, как выбрать идеальную дыню в магазине, пишет Heol.

Как выбрать спелую дыню?

Большинство людей, покупающих дыни в магазине, стараются обращать внимание на две вещи – цвет плода и запах, который должен быть интенсивным и сладким. Впрочем, есть еще один признак, который гораздо точнее: вид плодоножки.

Когда плодоножка, или, как ее еще называют, черешок, в месте соединения с дыней трескается по кругу, это свидетельствует о стопроцентной спелости,

– поделились фермеры.

Если же плодоножка уже отпала – это значит, что дыню уже точно можно есть, и она будет желтой и мягкой внутри. Иногда покупателей пугают зеленые полоски между ребрами, которые встречаются на ребристой кожуре у желтых дынь. Впрочем, эти полоски могут оставаться зелеными даже тогда, когда дыня на самом деле уже созрела, поэтому они не являются надежным показателем. При выборе следует всегда ориентироваться именно на плодоножку.



При выборе дыни следует присмотреться к плодоножке / Фото Pexels

Но если вы до сих пор не уверены, можно обратить внимание на еще один нюанс: вес, пишет Martha Stewart. Спелая дыня должна казаться слишком тяжелой для своего размера. Кроме того, можно нажать на низ дыни – сторону, противоположную плодоножке. Кожица там должна немного прогнуться, а затем снова вернуться на место. Если дыня зеленая, кожица не прогнется вообще. Если же она перезрелая – останется вмятина.

А вот о последнем трюке знают далеко не все: дыню нужно встряхнуть. Если вы слышите звон при встряхивании – это означает, что семена уже отделились от дыни, и плод уже перезрел.