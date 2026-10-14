Вовна чи синтетика: як обрати термобілизну, щоб вона працювала саме для вас

Термобілизна – це спеціальний нижній шар одягу, що має підтримувати тепло та швидко відводити вологу. І в холодні осінні та зимові місяці без неї просто не обійтися, особливо якщо ви полюбляєте активний відпочинок на природі.

Багато людей помилково думають, що термобілизна може захистити і від вітру, і від морозу – але це не зовсім так. Насправді ж основна її функція – це відводити вологу на наступний шар одягу, пише Outside.

Як правильно носити термобілизну?

Термобілизна буде марною, якщо не поєднати її з іншими шарами. Вона ж тільки відводить вологу від тіла. Натомість середній шар, яким може стати светр, пропускає пару від тіла назовні та зберігає тепло. І лише зовнішній шар найбільше захищає від опадів та вітру.

Але найбільш функціональним має бути саме базовий шар. І для того, аби він ідеально підходив саме для ваших потреб, потрібно звернути увагу на вибір матеріалу – вовни, синтетики чи комбінації обох.

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Натуральні тканини

Зараз одяг з натуральних тканин у моді, але у випадку з термобілизною не можна просто обрати будь-яку. Одразу ж варто відмовитися від бавовни, адже вона зовсім не підходить для занять активним спортом. Така тканина добре та швидко вбирає вологу, натомість повільно сохне.

Але винятком тут є термобілизна з мериносової вовни. Вона швидко сохне, тепла, не вбирає запахи так швидко, як деякі інші види термобілизни.

Синтетика

Синтетичну термобілизну знайти найпростіше, і не завжди це поганий варіант. Найчастіше її виготовляють з поліестеру, поліаміду та поліпропілену. Вона практично не вбирає вологу, дуже швидко сохне та гарно зберігає форму. А еластичність білизни робить її приємною до тіла.

Водночас деякі люди можуть бути чутливими до синтетики, а також ця тканина швидко втрачає свіжість, тож прати її доведеться чи не після кожного використання.

Комбінована термобілизна

Поєднання синтетики та мериносової вовни дозволяє отримати більш приємну до тіла термобілизну за значно нижчою ціною. Вона може стати оптимальним вибором, адже має переваги і синтетичної, і натуральної тканини.