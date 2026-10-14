Многие люди ошибочно полагают, что термобелье может защитить и от ветра, и от мороза – но это не совсем так. На самом деле его основная функция – отводить влагу на следующий слой одежды, пишет Outside.

Как правильно носить термобелье?

Термобелье будет бесполезным, если не сочетать его с другими слоями. Оно ведь только отводит влагу от тела. Зато средний слой, которым может стать свитер, пропускает пар от тела наружу и сохраняет тепло. И только внешний слой лучше всего защищает от осадков и ветра.

Но наиболее функциональным должен быть именно базовый слой. И для того, чтобы он идеально подходил именно для ваших нужд, нужно обратить внимание на выбор материала – шерсти, синтетики или комбинации обеих.

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Натуральные ткани

Сейчас одежда из натуральных тканей в моде, но в случае с термобельем нельзя просто выбрать любую. Сразу же стоит отказаться от хлопка, ведь он совершенно не подходит для занятий активным спортом. Такая ткань хорошо и быстро впитывает влагу, зато медленно сохнет.

Но исключением здесь является термобелье из мериносовой шерсти. Оно быстро сохнет, теплое, не впитывает запахи так быстро, как некоторые другие виды термобелья.

Синтетика

Синтетическое термобелье найти проще всего, и не всегда это плохой вариант. Чаще всего его изготавливают из полиэстера, полиамида и полипропилена. Оно практически не впитывает влагу, очень быстро сохнет и хорошо сохраняет форму. А эластичность белья делает его приятным на ощупь.

В то же время некоторые люди могут быть чувствительны к синтетике, а также эта ткань быстро теряет свежесть, поэтому стирать ее придется чуть ли не после каждого использования.

Комбинированное термобелье

Сочетание синтетики и мериносовой шерсти позволяет получить более приятное на ощупь термобелье по значительно более низкой цене. Оно может стать оптимальным выбором, ведь обладает преимуществами как синтетической, так и натуральной ткани.