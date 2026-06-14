Як швидко охолодити авто у спеку і зробити поїздку комфортнішою: 5 дієвих порад

Сідати в автомобіль, який кілька годин простояв на сонці – задоволення не з приємних. Проте навіть без кондиціонера є способи швидко знизити температуру в салоні.

Ефективні лайфхаки, які допоможуть охолодити салон автомобіля та комфортніше перенесити спеку в дорозі, пише NV.

Дивіться також Для вихідних мрії: як облаштувати відпочинкову зону у дворі чи саду

Як охолодити автомобіль?

Провітріть машину

Починайте поїздку з уже прохолодного салону: перед виїздом провітріть авто, щоб випустити накопичене тепло. Відкрийте всі вікна або двері навстіж, а в універсалі чи хетчбеку – ще і кришку багажника. За можливості паркуйтеся в тіні або використовуйте сонцезахисний екран.

Якщо ви вже в дорозі, варто опустити вікна – потік повітря під час руху допоможе швидше охолодити салон автомобіля.

Увімкніть вентиляцію

Увімкніть систему вентиляції або режим подачі повітря, щоб забезпечити циркуляцію в салоні. Це допоможе "вигнати" гаряче повітря з салону. Для кращого ефекту можна відкрити вікна або використати режим забору зовнішнього повітря, аби в авто надходило свіже повітря ззовні.

Можна покласти вологу ганчірку або серветку на дефлектор повітропроводу. У результаті повітря, що надходить у салон, стане прохолоднішим завдяки ефекту випарного охолодження.

Також можна кілька разів увімкнути омивач лобового скла – це допоможе охолодити не лише саме скло, а й зону повітрозабору, звідки надходить повітря в салон. За відсутності рідини можна просто рясно полити лобове скло водою з пляшки.

Використовуйте матеріали, що не нагріваються

Щоб знизити дискомфорт у салоні, можна постелити на сидіння рушники або легкі покривала, які частково поглинають тепло. Це допоможе уникнути контакту з розігрітими поверхнями та зробить поїздку комфортнішою.

Разом з тим варто не забувати і про технічний стан авто – зокрема перевірте рівень охолоджувальної рідини, щоб уникнути перегріву двигуна в спеку.

Якщо шукаєте, де придбати антифриз G12 зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Зберігайте гідратацію

Подбайте про запас води або інших безалкогольних напоїв ще до виїзду. Під час подорожі регулярно пийте рідину, щоб підтримувати водний баланс і допомогти організму уникнути перегрівання в умовах спеки.

Обирайте легкий та "дихаючий" одяг

Віддавайте перевагу легким, повітропроникним матеріалам, які забезпечують кращу циркуляцію повітря та допомагають зменшити відчуття спеки під час поїздки.