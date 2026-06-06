З настанням літа хочеться дедалі більше часу проводити на свіжому повітрі. Водночас не завжди є можливість організувати мандрівку на природу. Особливо, коли для відпочинку – лише декілька вільних годин.

Зауважте Окраса клумби: які квіти висадити у червні та липні, щоб добре прижилися

Саме тому власникам приватних будинків рекомендують облаштувати відпочинковий "оазис" просто у своєму дворі. Там можна насолоджуватися часом наодинці або запросити близьких та влаштувати справжню садову вечірку, як зауважує Homes and gardens.

Справжня вітальня просто неба створює сприятливу атмосферу для розмов з близькими та водночас посилює зв'язок з природою,

– наголосила дизайнерка Саманта Арак.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Які речі варто придбати для якісного відпочинку

Насамперед на подвір'ї або у саду варто створити зону для відпочинку.

Можна обрати класичні декоративні крісла та шезлонги. Дизайнери зауважують, що цього сезону особливо популярними стають плетені шезлонги у вінтажному стилі, а також садові меблі з кованими основами, які допомагають створити атмосферу старої Європи.

Вінтажна садова естетика повертається / Unsplash

Пріоритетом є створити місце для відпочинку у затінку. Для цього бажану локацію можна накрити маркізою або тентом. Якщо хочеться створити максимальну естетику, варто задуматися про покупку парасольок від сонця.

Якщо шукаєте, де придбати надувні матраци, лежаки, шезлонги та інші необхідні речі зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Загалом на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Наступний етап – подбати про зовнішнє освітлення. Садові ліхтарики та гірлянди допоможуть створити особливу естетику вечірнього відпочинку.

Садові ліхтарики створюють романтичну атмосферу / Unsplash

Ще однією вдалою покупкою стане надувний басейн. Обираючи оптимальний для себе варіант, варто зважати на міцність конструкції та систему фільтрів. Також є моделі з вбудованими лавками, а також спинками, що робить релакс ще комфортнішим. Після покупки басейну варто обрати надувні

Також варто подбати про загальну естетику двору. Для цього можна придбати різноманітні елементи декору, як-от мініфонтани, скульптури тощо.