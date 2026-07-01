5 способів зберегти прохолоду на верхніх поверхах, не перевантажуючи кондиціонер

Останні дні температура в Україні спостерігається доволі високою, тому на верхніх поверхах може бути особливо некомфортно й спекотно.

Кімнати нагорі завжди набагато тепліші, тому варто знати кілька способів, які допоможуть не перевантажити кондиціонер й не збільшити рахунки за витрачену електроенергію, пише Real Simple.

Читайте також Як легше заснути в сильну спеку: метод охолодження постелі за 10 хвилин

Як зберегти прохолоду в спеку?

Закрити жалюзі та штори

Сонце здатне нагріти приміщення дуже швидко, тому потрібно закрити штори чи жалюзі. Особливо сильно освітлюють кімнату вікна, що виходять на південь та захід, тому слід обмежити потрапляння сонячних променів вже від самого ранку.

Увімкнути вентилятори

Вентилятор варто вмикати лише в тій кімнаті, в якій ви перебуваєте. А от у ванній після прийому душу вентилятор краще вимкнути, оскільки його робота призводить до витягування кондиціонованого холодного повітря назовні.

Придбати вентилятори можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Зачинити вікна

Охолодити простір у спеку варто лише у тому випадку, якщо на вулиці вітряно. Та якщо залишати вікна й двері відчинені увесь день, то будинок швидко перегріється.

Відчинені вікна й двері поширюють тепло всюди, включаючи навіть стіни та меблі. Саме тому краще увімкнути кондиціонер, щоб охолодити не лише повітря, але й стіни та меблі в оселі.



На другому поверсі варто зачинити усі вікна / Фото Pexels

Використати вологий рушник

Фахівці радять помістити в морозилку рушники на певний час, а тоді накрити ними задню частину вентилятора. Тепле повітря, яке буде проходити через вологі крижані рушники, допоможе швидше охолодити кімнату.

Також можна заморозити воду й поставити пляшку перед вентилятором. Потік гарячого повітря буде проходити крізь лід, поширивши прохолоду по всім кімнаті.

Не вмикати прилади, що генерують тепло

У спекотні дні варто відмовитися від використання газової плити, душовки чи сушарки. Ці девайси дають дуже багато тепла на кухні, яке потім пошириться на усі кімнати.