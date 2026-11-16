Зимові морози та залишки хворого листя на грядках можуть послабити полуницю ще до початку весни. Кілька своєчасних дій у листопаді допоможуть кущам безпечно перезимувати.

Чому полуницю потрібно готувати до зими?

Майбутній збір солодких ягід закладається ще восени, тому рослинам потрібна особлива увага до настання морозів. Правильний догляд допоможе захистити коріння від вимерзання та запобігти розвитку хвороб, пише Mein schöner Garten.

Як правильно очистити полуничні кущі?

Підготовку починають із ретельного санітарного прибирання грядки:

Приберіть усе сухе, відмерле та вкрите плямами листя, а також залишки старих квітконосів. Рослинні рештки часто стають місцем зимівлі збудників сірої гнилі. Зріжте непотрібні вуса, які виснажують кущ перед холодами. Працюйте обережно біля центру розетки: сердечко куща є головною точкою росту, звідки навесні з'являється молоде листя. Якщо його пошкодити, рослина буде довго відновлюватися або взагалі загине.

Чим і коли вкривати грядки від морозів?

Другим важливим етапом є захист кореневої системи у відкритому ґрунті. У регіонах із холодними зимами для мульчування використовують чисту солому без насіння бур'янів. Вона захищає землю від глибокого промерзання та різких коливань температури.

Не поспішайте накривати рослини під час перших незначних похолодань. Кущі повинні поступово адаптуватися до зниження температури та самостійно перейти у стан спокою.

Як захистити полуницю в контейнерах і горщиках?

Рослини, які ростуть у кашпо, балконних ящиках або контейнерах, потребують особливого захисту, адже земля в них промерзає значно швидше:

Переставте ємності в затишне місце біля стіни будинку, захищене від вітру та опадів.

Покладіть під дно дерев'яну дошку або плиту з теплоізоляційного матеріалу, щоб відсікти холод від поверхні.

Згрупуйте кілька контейнерів щільно разом для збереження тепла.

Не загортайте кущі герметично в поліетиленову плівку, оскільки конденсат і брак свіжого повітря спровокують появу хвороб.

Якщо зима у вашому регіоні дуже сувора, надійніше перенести горщики в неопалюване захищене приміщення, наприклад у гараж.

Як вберегти полуницю зимою / Фото unsplash

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Що ще захистить полуницю від безсніжних морозів?

Якщо прогнозують стійку морозну погоду без снігу, поверх мульчі можна додатково покласти ялинове гілля або повітропроникне агроволокно. Таке укриття затримує перший сніг і створює надійний захисний бар'єр від вимерзання.