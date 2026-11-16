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Почему клубнику нужно готовить к зиме?

Будущий урожай сладких ягод закладывается еще осенью, поэтому растениям требуется особое внимание до наступления морозов. Правильный уход поможет защитить корни от вымерзания и предотвратить развитие болезней, пишет Mein schöner Garten.

Как правильно очистить клубничные кусты?

Подготовку начинают с тщательной санитарной уборки грядки:

Уберите всю сухую, отмершую и покрытую пятнами листву, а также остатки старых цветоносов. Растительные остатки часто становятся местом зимовки возбудителей серой гнили. Срежьте ненужные усы, которые истощают куст перед наступлением холодов. Работайте осторожно вблизи центра розетки: сердце куста является главной точкой роста, откуда весной появляются молодые листья. Если его повредить, растение будет долго восстанавливаться или вообще погибнет.

Почему и когда укрывать грядки от морозов?

Вторым важным этапом является защита корневой системы в открытом грунте. В регионах с холодными зимами для мульчирования используют чистую солому без семян сорняков. Она защищает землю от глубокого промерзания и резких колебаний температуры.

Не спешите укрывать растения при первых незначительных похолоданиях. Кусты должны постепенно адаптироваться к понижению температуры и самостоятельно перейти в состояние покоя.

Как защитить клубнику в контейнерах и горшках?

Растения, растущие в кашпо, балконных ящиках или контейнерах, нуждаются в особой защите, ведь земля в них промерзает значительно быстрее:

Переставьте емкости в укромное место у стены дома, защищенное от ветра и осадков.

Подложите под дно деревянную доску или плиту из теплоизоляционного материала, чтобы отсечь холод от поверхности.

Сгруппируйте несколько контейнеров вплотную друг к другу для сохранения тепла.

Не укутывайте кусты герметично в полиэтиленовую пленку, так как конденсат и недостаток свежего воздуха могут вызвать появление болезней.

Если зима в вашем регионе очень суровая, надежнее перенести горшки в неотапливаемое защищенное помещение, например, в гараж.

Как уберечь клубнику зимой / Фото unsplash

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Что еще защитит клубнику от безснежных морозов?

Если прогнозируется устойчивая морозная погода без снега, поверх мульчи можно дополнительно положить " еловые ветки " или воздухопроницаемое агроволокно. Такое укрытие задерживает первый снег и создает надежный защитный барьер от вымерзания.