Что делать с клубникой / Коллаж 24 Канала
Зимние морозы и остатки больных листьев на грядках могут ослабить клубнику еще до начала весны. Несколько своевременных мер в ноябре помогут кустам благополучно перезимовать.
Почему клубнику нужно готовить к зиме?
Будущий урожай сладких ягод закладывается еще осенью, поэтому растениям требуется особое внимание до наступления морозов. Правильный уход поможет защитить корни от вымерзания и предотвратить развитие болезней, пишет Mein schöner Garten.
Как правильно очистить клубничные кусты?
Подготовку начинают с тщательной санитарной уборки грядки:
- Уберите всю сухую, отмершую и покрытую пятнами листву, а также остатки старых цветоносов. Растительные остатки часто становятся местом зимовки возбудителей серой гнили.
- Срежьте ненужные усы, которые истощают куст перед наступлением холодов.
- Работайте осторожно вблизи центра розетки: сердце куста является главной точкой роста, откуда весной появляются молодые листья. Если его повредить, растение будет долго восстанавливаться или вообще погибнет.
Почему и когда укрывать грядки от морозов?
Вторым важным этапом является защита корневой системы в открытом грунте. В регионах с холодными зимами для мульчирования используют чистую солому без семян сорняков. Она защищает землю от глубокого промерзания и резких колебаний температуры.
Не спешите укрывать растения при первых незначительных похолоданиях. Кусты должны постепенно адаптироваться к понижению температуры и самостоятельно перейти в состояние покоя.
Как защитить клубнику в контейнерах и горшках?
Растения, растущие в кашпо, балконных ящиках или контейнерах, нуждаются в особой защите, ведь земля в них промерзает значительно быстрее:
- Переставьте емкости в укромное место у стены дома, защищенное от ветра и осадков.
- Подложите под дно деревянную доску или плиту из теплоизоляционного материала, чтобы отсечь холод от поверхности.
- Сгруппируйте несколько контейнеров вплотную друг к другу для сохранения тепла.
- Не укутывайте кусты герметично в полиэтиленовую пленку, так как конденсат и недостаток свежего воздуха могут вызвать появление болезней.
- Если зима в вашем регионе очень суровая, надежнее перенести горшки в неотапливаемое защищенное помещение, например, в гараж.
Как уберечь клубнику зимой / Фото unsplash
Что еще защитит клубнику от безснежных морозов?
Если прогнозируется устойчивая морозная погода без снега, поверх мульчи можно дополнительно положить " еловые ветки " или воздухопроницаемое агроволокно. Такое укрытие задерживает первый снег и создает надежный защитный барьер от вымерзания.
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