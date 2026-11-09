Не чекайте відключень: скільки води потрібно зберігати вдома про запас

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок обстрілів або аварій можуть спричинити перебої не лише з електропостачанням, але й з подачею води. Тому варто заздалегідь подбати про її запас вдома, щоб у разі тривалих відключень мати необхідний ресурс для пиття, приготування їжі та побутових потреб.

Важливо не лише розрахувати потрібну кількість води, а й правильно організувати її зберігання, пише "РБК-Україна". Для цього слід підібрати відповідну тару, визначити місце для запасів і стежити за термінами їх оновлення.

Який запас води потрібно розрахувати для родини?

На одну людину рекомендовано передбачити 3 – 4 літри питної води на добу. Цей обсяг має покривати потреби у питті, приготуванні їжі та елементарній гігієні.

Для сім’ї із 4 осіб мінімальний резерв становить приблизно 40 – 50 літрів. Не варто забувати й про технічну воду. Для змивання унітаза та прибирання додатково знадобиться 10 – 15 літрів на день.

Які ємності підходять для зберігання води?

Для питної води можна використовувати пластикову тару. Краще не використовувати пляшки з-під солодких напоїв, оскільки залишки цукру всередині можуть сприяти розмноженню бактерій.

Для домашніх запасів підійдуть:

Великі пляшки бутильованої води об’ємом 5 – 6 літрів

Каністри з харчового пластику на 10 – 20 літрів

Скляні бутлі, які щільно закриваються кришками

Місткі каструлі та емальовані відра з кришками – для нетривалого зберігання.

Перш ніж наливати воду, ємності необхідно підготувати: вимити содовим розчином чи обробити кип’яченою водою.

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Скільки часу можна тримати воду у запасі?

Термін зберігання залежить від виду води та посудини, у якій вона перебуває. Питну воду рекомендують міняти через кожні 5 – 7 днів, навіть якщо тара герметично закрита. Для кип’яченої води цей період коротший – її бажано використати за 1 – 2 дні.

Фільтровану та бутильовану воду можна зберігати до місяця, якщо вона перебуває у прохолодному місці без доступу світла.

У спеціальних каністрах з харчового поліетилену вода може зберігатися до 6 місяців. Воду потрібно тримати подалі від сонячного проміння та обігрівальних приладів.

Як підготувати воду на випадок відключень?

Окремо можна організувати резерв води, яка не призначена для пиття. Для цього підійде звичайна водопровідна вода, набрана у відра, резервуари чи ванну.

Для змивання унітаза можна використовувати великі пластикові бочки та каністри, навіть якщо вони не виготовлені спеціально для питної води.

Як знезаразити воду, якщо вона довго зберігалася?

Якщо запас води перебував у ємності понад тиждень, то воду все одно можна вживати, але перед цим варто знезаразити.

Найкраще її прокип’ятити 5 хвилин або ж додати кілька крапель лимонного соку. В іншому разі можна скористатися спеціальними таблетками для очищення води, які можна придбати в туристичних магазинах.

Де зберігати домашні запаси води?

Зберігати пляшки з водою можна у коморі, на нижній полиці шафи, на заскленому балконі чи лоджії.

Важливо не ставити ємності поруч з побутовою хімією чи іншими речовинами з різким запахом. Навіть щільно закриті кришки можуть пропускати невелику кількість повітря, через що вода може вбирати сторонні запахи. Якщо вода довго стояла й змінила запах, її краще використовувати для технічних потреб.