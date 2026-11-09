Не ждите отключений: сколько воды нужно хранить дома про запас

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Важно не только рассчитать необходимое количество воды, но и правильно организовать ее хранение, пишет "РБК-Украина". Для этого следует подобрать подходящую тару, определить место для запасов и следить за сроками их обновления.

Какой запас воды нужно рассчитать для семьи?

На одного человека рекомендуется предусмотреть 3–4 литра питьевой воды в сутки. Этот объем должен покрывать потребности в питье, приготовлении пищи и элементарной гигиене.

Для семьи из 4 человек минимальный запас составляет примерно 40–50 литров. Не стоит забывать и о технической воде. Для смыва унитаза и уборки дополнительно понадобится 10–15 литров в день.

Какие емкости подходят для хранения воды?

Для питьевой воды можно использовать пластиковую тару. Лучше не использовать бутылки из-под сладких напитков, поскольку остатки сахара внутри могут способствовать размножению бактерий.

Для домашних запасов подойдут:

Большие бутылки бутилированной воды объемом 5–6 литров

Канистры из пищевого пластика на 10–20 литров

Стеклянные бутыли, плотно закрывающиеся крышками

Вместительные кастрюли и эмалированные ведра с крышками – для кратковременного хранения.

Прежде чем наливать воду, емкости необходимо подготовить: вымыть содовым раствором или промыть кипяченой водой.

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Сколько времени можно хранить воду в запасе?

Срок хранения зависит от вида воды и емкости, в которой она находится. Питьевую воду рекомендуется менять каждые 5–7 дней, даже если тара герметично закрыта. Для кипяченой воды этот срок короче – ее желательно использовать в течение 1–2 дней.

Фильтрованную и бутилированную воду можно хранить до месяца, если она находится в прохладном месте без доступа света.

В специальных канистрах из пищевого полиэтилена вода может храниться до 6 месяцев. Воду нужно держать подальше от солнечных лучей и обогревательных приборов.

Как подготовить воду на случай отключений?

Отдельно можно организовать запас воды, не предназначенной для питья. Для этого подойдет обычная водопроводная вода, набранная в ведра, резервуары или ванну.

Для смыва унитаза можно использовать большие пластиковые бочки и канистры, даже если они не изготовлены специально для питьевой воды.

Как обеззаразить воду, если она долго хранилась?

Если запас воды находился в емкости более недели, то воду все равно можно употреблять, но перед этим ее следует обеззаразить.

Лучше всего прокипятить ее в течение 5 минут или добавить несколько капель лимонного сока. В противном случае можно воспользоваться специальными таблетками для очистки воды, которые можно приобрести в туристических магазинах.

Где хранить домашние запасы воды?

Хранить бутылки с водой можно в кладовой, на нижней полке шкафа, на застекленном балконе или лоджии.

Важно не ставить емкости рядом с бытовой химией или другими веществами с резким запахом. Даже плотно закрытые крышки могут пропускать небольшое количество воздуха, из-за чего вода может впитывать посторонние запахи. Если вода долго простояла и изменила запах, ее лучше использовать для технических нужд.